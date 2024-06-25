Şahmaran Mahallesi kırsalında hasadı yapılan tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, üzüm bağları ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Mahalle halkının da ekiplere yardım ettiği yangın, yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yaklaşık 10 dönüm alandaki anız yangınında, 400 kök asma ile 200 zeytin ağacı zarar gördü.