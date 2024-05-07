İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı çimento yüklü aracın çarpışmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, kazadan sonra hastaneye kaldırılan sürücü Mehmet Göğüş, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Bu arada, kazadan saniyeler önce çimento yüklü aracın Hatay yönünden İslahiye ilçesine doğru seyir halindeki görüntüsüne ulaşıldı. Görüntülerde, aracın sol şeritte ilerlediği ve bir otomobili solladığı görüldü.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde dün Latif Örs idaresindeki 27 K 5127 plakalı minibüs ile Mehmet Göğüş yönetimindeki 27 AJT 349 plakalı beton mikserinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de olduğu 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.