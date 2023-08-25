GAZİANTEP (AA) - İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, şüphe üzerine kent merkezinde bir otobüsü durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeğinin de desteğiyle yapılan aramada bavula gizlenmiş 6 kilo 450 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan otobüste yapılan arama ve uyuşturucu maddenin bulunması polis kamerasına yansıdı.