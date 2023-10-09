Valilikten yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 1 Ocak-30 Eylül 2023 döneminde toplam 3 milyon 196 bin 577 çağrı geldi.

Bu çağrıların 761 bin 274'ü vaka kaydına dönüştü. Geri kalan 2 milyon 435 bin 303 çağrının asılsız ve gereksiz olduğu tespit edildi. Bu kapsamda il genelinde yapılan asılsız ihbarların oranı ise yüzde 76 olarak belirlendi.

Toplam çağrıların yüzde 52,53'ü emniyet müdürlüğüne, yüzde 35,85'i sağlık müdürlüğüne geri kalanı ise Jandarma, AFAD, İtfaiye, Orman Müdürlüğü gibi kurumlara yapıldı.

Son 9 ayda 88 kişiye 112 Acil Çağrı Merkezine asılsız ihbarda bulunduğu gerekçesiyle idari para cezası kesildi. Ayrıca 14 şüpheli hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.