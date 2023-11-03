Gaziantep

Tören; Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla yapıldı.

Açılış törenine; Beşiktaş Asbaşkanları Emre Kocadağ ile Ali Bayrak, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Ferah, Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve IT’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

“Beşiktaş, sportif başarının yanı sıra sosyal sorumluluklarını yerine getirmesini çok iyi bilen bir camiadır. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Depreme hazır ve tedbirli olmalıyız. Depremin ardından stadımızı yardımseverlere açtık. Gelen yardımları deprem bölgesine gönderdik.

Beşiktaş dernekleri Anadolu’nun her yerinde var. Derneklerimizin sayesinde yardımlar yerlerine ulaştı. Milletimizin zor günlerde birlik içinde olabildiğini ispat ettik. Çocuklar geleceğimizdir. Yardımların yerlerine ulaşması için yardımcı olan camiamızın mensuplarına teşekkür ediyorum.”

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin konuşmasında, “Bugün hep birlikte Beşiktaşlıyız. Bu bir sevda ve aşk işi. Bu memleketin çocukları için bir şeyler yapma gayreti. Sevgili başkanım iyi ki varsınız. Beşiktaş 120 yıllık büyük bir camia” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hayırlı olması temennisinde bulunularak açılış kurdelesi kesildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kurdele kesiminden sonra okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Daha sonra Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin’e günün anısına kartal heykeli hediye eden Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte Gaziantep Oğuzeli Beşiktaş İlkokulu’nun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.