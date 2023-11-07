Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica'nın karşılaşmada kırmızı kart görmesi nedeniyle maç sonunda düzenlenen basın toplantısına katılan yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

"Önemli bir 3 puan aldık, oyuncularım adına gerçekten çok mutluyum. Bugün o istediği, kazanma ruhlarını, güçlerini gösterdiler, sahaya yansıttılar." diyen Margarit, "Taraftarlar adına da mutluyum. Bizi gerçekten desteklediler, arkamızda bizi iten bir güç oldular. Gelecek haftada aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.