Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor'u konuk etti.

12. dakikada Dragus'un ceza sahası sol çaprazından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Leite'nin solundan auta gitti.

15. dakikada Jevtovic'in ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Maxim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, Ömer Toprak'a çarptı. Ömer Toprak, topu bekletmeden uzaklaştırdı.

21. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya Bünyamin Balcı'nın yaptığı sert vuruşta top, kaleci Nita'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.

Filistin'e destek

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları sahaya "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

Müsabaka öncesi Filistin'de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İki takımın oyuncuları sahaya kollarında siyah bantla çıktı.

Öte yandan Bitexen Antalyaspor'un İsrailli futbolcuları Ramzi Safuri ile Sagiv Jehezkel'in kadroda yer almaması dikkati çekti.

50. dakikada Dragus'un ceza sahası içerisinde Mustafa Eskihellaç ile yaptığı verkaçta bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta Ömer Toprak, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

69. dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Ogün Özçiçek, topu sağında bulunan Gradel'e gönderdi. Gradel'in pasıyla topla buluşan Dragus'un şutunda, top Ömer Toprak'a çarparak kornere çıktı.

70. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Gradel'in kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, top kaleci Leite'nin sağından filelere gitti: 1-0.

83. dakikada sağ kanattan Gradel'in kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

Gaziantep FK, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.