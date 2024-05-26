14. dakikada Ogün Özçiçek'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Dragus'un şutunda, top uzak direğin yanından auta çıktı.

29. dakikada Endri Çekici'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada konuk takım öne geçti. Max Gradel'in soldan ortaladığı meşin yuvarlak, ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ogün'e geldi. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, savunmaya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1

43. dakikada hızlı gelişen kırmızı-siyahlı takım atağında Markovic'in pasıyla ceza sahasında buluşan Maxim'in vuruşunda, son anda araya giren savunmadan seken top kornere çıktı.

Devre arasına Gaziantep temsilcisinin 1-0 üstünlüğüyle girildi.



İkinci yarı

63. dakikada Midtsjö'nün sağdan ortasında Alpaslan'ın altıpas içinde kafayla vurduğu topu kaleci Nita güçlükle kornere çeldi.

66. dakikada Dragus'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda, kaleci Erdem soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

67. dakikada sağdan ceza sahasına giren Markovic'in sert şutunda, top yan direkten döndü.

69. dakikada ceza sahası yayı içindeki Dragus'un sert şutunda, kaleci Erdem Canpolat bir kez daha gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Gaziantep temsilcisi 1-0 kazandı.