13. dakikada Gaziantep FK'nin sol kanattaki atağında, Monteiro'nun pasıyla ceza sahasının sol köşesinde buluşan M'bakata'nın çektiği sert şut kalenin solundan auta çıktı.
30. dakikada Yılport Samsunspor'un orta sahadan gelişen atağında, ceza sahasındaki Holse'nin aşırtma pasıyla buluşan Moundilmadji'nin çektiği şut az farkla kalenin solundan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
83. dakikada Gaziantep FK golü buldu. Ev sahibi ekibin sağ kanattan gelişen atağında, topu kontrol eden Sorescu'nun ceza sahasına doğru ilerleyerek çektiği şutta, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Ogün Özçiçek'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
90+2. dakikada Yılport Samsunspor beraberliği sağladı. Savunmaya çarparak yükselen topu göğsüyle kontrol eden Satka, meşi yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
Müsabaka, 1-1 sona erdi.Kaynak: AA