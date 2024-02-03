Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Gaziantep FK, Mondihome Kayserispor'u konuk etti.
İlk yarı
51. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Cengiz Ünder'in sert şutunda topu kaleci Leite, güçlükle kornere çeldi.
65. dakikada Dzeko'nun ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in vuruşunda topu Leite, kornere çeldi.
87. dakikada Larsson'un ortasına ceza sahası çizgisinde topla buluşan Kaluzinski'nin sert şutunda meşin yuvarlak Fenerbahçeli savunma oyuncularına çarptıktan sonra Livakovic'de kaldı.
88. dakikada çalımlarla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Joshua King'in yerden vuruşunda topu kaleci Leite kurtardı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
90+5. dakikada Bonucci'nin uzun pasına hareketlenen Batshuayi'nin bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 2-0
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci yarı
53. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Maxim, ceza sahası içerisinde savunmanın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı ile maçın hakemi penaltıyı iptal ederek, serbest vuruş kullanılmasını istedi.
57. dakikada ceza sahası dışında serbest vuruşu kullanan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
65. dakikada Gaziantep FK'nın atağında topla buluşan Dragus'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topla buluşan Maxim'in vuruşunda top üstten auta çıktı.
68. dakikada Gaziantep FK, beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta topla buluşan Furkan Soyalp'ın ortasına iyi yükselen Badji'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
72. Kayserispor'un sağ kanattan gelişen atağında Morte'nin ara pasında topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın müdahalesi ile direkten döndü.
88. dakikada köşe vuruşunu kullanan Maxim'in ortasına iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.Kaynak: AA