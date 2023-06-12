Gaziantep

Yılmaz, yazılı açıklamasında, şehrin önemli markası olan takımın başkanlığına gelmekten mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Yeni sezonda hedeflere ulaşabilmek adına ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarına işaret eden Yılmaz, "Deprem süreci bizi hedeflerimize ulaşma adına bambaşka bir yolculuğa soktu. Takımımıza oyuncu katarak, güçlenme hedefimize uygun isimlerle görüşürken bir anda ligden çekilme mecburiyetini yaşadık. Ancak bu zorlu süreci de camiamız adına en az hasarla atlattığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Memik Yılmaz, kendilerini zorlu günlerin beklediğini, zorlukları ise aşabilmenin birliktelikle olabileceğine dikkati çekti.

Gazianteplilerin takımının yanında olmasını gerektiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz. Başarı için elimizden geleni yapacağız, sonunda da inşallah güzel günleri şehir olarak yaşayacağız. Kiralık gönderdiğimiz oyuncular takıma katılacak, kadroya ihtiyaç doğrultusunda takviye yapacağız. Yeni sezon planlamamızı sürdürüyoruz. Kendi şehrimizin evladı, camiamıza hem futbolculuk hem de antrenörlük olarak çok şey katmayı başarmış Erdal Güneş hocamızla sözleşmemizi imzaladık. Kendisine çok inanıyoruz ve bizim için hem fikirleri hem de karakteri çok değerli. Hocamızın raporu doğrultusunda kadromuza takviyeler yapacağız. Bunu gerçekleştirirken hata yapmamak bizim en önemli kriterimiz olacak. İnşallah transferde de aramıza değerli arkadaşlarımızı katarak, yeni sezona çok daha güçlü girmek istiyoruz."

Yılmaz, oyuncuyu her şeyiyle araştıracak ekip kurduklarını ve bu doğrultuda çalışmaları yürüttüklerini belirterek, "Gerek ekonomik olarak, gerekse de depremin ardından toplumsal olarak çok zorlu günler yaşıyoruz. Bu zorlu sürecin ardından tribünlerimizde yeniden zaferler kutlamak, alkışlanacak takım kurabilmek en önemli hedefimiz. Bu takım Gaziantep'in, kişiler geçmişte olduğu gibi gelip geçecektir ama Gaziantep sonsuza kadar yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

AA