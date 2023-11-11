Antalya
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Corendon Alanyaspor evinde Gaziantep FK'yi konuk etti.
İlk yarı
12. dakikada Gaziantep FK'de Morais'in gönderdiği pasla ceza sahası içerisine giren Gradel'in vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
13. dakikada merkezden gelişen Gaziantep FK atağında Draguş'ın pasıyla topla buluşan Maxim'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kurtardı.
28. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Novais'in verdiği pasta sol çaprazda topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci Nita topu kurtardı.
45+3. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direğe gelen topu Djilobodji kafayla içeri çevirdi. Kale alanı içinde N'Koulou, hamle yapacağı sırada Furkan Bayır'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Yapılan VAR incelemesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunu Maxim gole çevirdi: 0-1
45+10. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep savunmasından atılan uzun topu, ceza sahası dışına çıkan Alanyaspor kalecisi Ertuğrul Taşkıran çıkarmak istedi. Ancak sektirdiği topu kapan Dragus, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-2
Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep FK, 2-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
53. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Janvier'in ceza sahası içerisine çevirdiği topta Cordova'nın kafa vuruşu direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
60. dakikada Alanyaspor'un orta alanda geliştirdiği atakta, Efecan Karaca Balkovec'e pası çıkardı. Bu futbolcunun sol çaprazda kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.
90+5. dakikada Gaziantep farkı 3'e çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta çalımlarla ceza sahası içerisine giren Riascos, kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu: 0-3
Karşılaşmayı konuk takım 3-0 kazandı.Kaynak: AA