Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda başpehlivanlık müsabakalarına 45 sporcu katıldı. Tüm boylarda ise yaklaşık 700 pehlivan mücadele etti.

Güreşlerde altın kemerli başpehlivanlar İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Fatih Atlı, Mustafa Taş da kol bağladı. Ali Gürbüz, boynundaki sakatlık nedeniyle müsabakalara katılamadı.

Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı finalde İsmail Balaban'ı kılçık oyunuyla yenen ASKİ Spor Kulübü sporcusu Özkan Yılmaz oldu.

Başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Balaban ikinciliği elde ederken, Hamza Köseoğlu ve Menderes Saltık ise üçüncülüğü paylaştı. Dereceye girenlere madalyaları ve kupalarını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş verdi.

Yavaş, aynı zamanda Şaban Yılmaz'ın yeğeni olan başpehlivan Özkan Yılmaz'a kemerini de takdim etti.

Gazi Paşa'yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri ile kapılarını açan Şaban Yılmaz Spor Kompleksi'nin açılışı da yapıldı.

Açılış töreninde Yavaş'ın yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık ile milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp de yer aldı.

Mansur Yavaş, yaptığı konuşmada, "Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 4 spor kulübünde 17 bin 500 sporcumuz var. Olimpiyat kotası alan 6 güreşçinin 5'i ASKİ Spor Kulübü bünyesinde. İnşallah bundan sonra yağlı güreşte de Ankara'mızın adını bütün Türkiye'ye, dünyaya duyuracağız. Tesisin kazandırılmasında ve bu organizasyonda emeği geçen herkese sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.