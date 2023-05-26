Yont’un köşe yazısındaki şiiri deprem bölgesinde yaşananları anlatırken bölgesinde en çok okunan köşe yazısı oldu.

Gazeteci Mehmet Yont’un Avukat Arkadaşından izin alarak yayınladığı köşe yazısındaki şiir ise şöyle;

Maraş’tan bir haber geldi

dediler ki “değil Merik

bir Maraş öldü.

Nemrut bıraktı yasını ağladı.

Adıyaman’a dedi; “dünyada acı var koymadı taş üstüne baş!

Kan çiçekleri bürüdü

Diyarbakır’ı dört duvar ayrıldı birbirinden

yara aldı Anadolu’m on bir yerinden.

Etrafı yeşil fincan kırıldı ne Adana ne Hatay kaldı.

Ana, saçlarını okşayıp da yatırmıştı çocuklarını

yarın kira günüydü pazara gidilecekti

kız isteyecekti

nişan kesilecekti

birileri baba olacaktı

yumak dışarıdaki kara inat uykuda

kim derdi dağılır bu huzur

bir anda kıyamete uyandığı insanoğlu

çaresiz en iyi bildiği şey oldu

bu toprakların gök delinir bir yer ayrılır

yangın çıkar dağ devrilir dünyadaki tüm felaketler bizim üzerimizde

Bir bebek çıktı kolonların içinden

ellerinde anasının saçları

saçlar sahipsiz yurdum gibi

bizler onun tedbirsiz bekçileri adam sendecileri

kayırıcıları, afçıları, barıştırıcıları

o masumca soracak

Ailem nerede

biz yıkımı yıkacağız birilerinin üzerine olmadı

toprak sorumlu yok o da olmadı

yağan kar sorumlu

bu da mı tatmin etmedi

yüreğine ateş düşenleri

kader sorumlu

Dünyanın başka bir ucundan

Televizyon kumandasına bastı

insan Altyazıyla verilen “Türkiye’de deprem” haberi

şaşkın şehirlerin yok oluşuna

peki nasıl olur

hadi gel anlat ona!

De ki dünyanın her yerinde aynı anda olan felaketlerin toplamındaki kadar

İnsan kaybettik

Taş devrini yaşayan bir kabile gibi

baksın Babilden İstanbul’a uzanan ilmin merkezindeki körlüğümüze

ve kıskansın dünya bizi

-ki hiç işi gücü kalmamış gibi hatta

cümlelerim galyana getirmek halkı ilan edilsin

Melek oldu demeyin

hesabını sorun demiş bir genç kız

sözüm olsun

bu yurtta yanlızca

beşikler ninniyle sallanıp

huzurla uyuyana dek soracağım hesabını

Türkanı’ı şikayet ederim

unutursam insanlığımı

Türkan