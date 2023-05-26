Yont’un köşe yazısındaki şiiri deprem bölgesinde yaşananları anlatırken bölgesinde en çok okunan köşe yazısı oldu.
Gazeteci Mehmet Yont’un Avukat Arkadaşından izin alarak yayınladığı köşe yazısındaki şiir ise şöyle;
Maraş’tan bir haber geldi
dediler ki “değil Merik
bir Maraş öldü.
Nemrut bıraktı yasını ağladı.
Adıyaman’a dedi; “dünyada acı var koymadı taş üstüne baş!
Kan çiçekleri bürüdü
Diyarbakır’ı dört duvar ayrıldı birbirinden
yara aldı Anadolu’m on bir yerinden.
Etrafı yeşil fincan kırıldı ne Adana ne Hatay kaldı.
Ana, saçlarını okşayıp da yatırmıştı çocuklarını
yarın kira günüydü pazara gidilecekti
kız isteyecekti
nişan kesilecekti
birileri baba olacaktı
yumak dışarıdaki kara inat uykuda
kim derdi dağılır bu huzur
bir anda kıyamete uyandığı insanoğlu
çaresiz en iyi bildiği şey oldu
bu toprakların gök delinir bir yer ayrılır
yangın çıkar dağ devrilir dünyadaki tüm felaketler bizim üzerimizde
Bir bebek çıktı kolonların içinden
ellerinde anasının saçları
saçlar sahipsiz yurdum gibi
bizler onun tedbirsiz bekçileri adam sendecileri
kayırıcıları, afçıları, barıştırıcıları
o masumca soracak
Ailem nerede
biz yıkımı yıkacağız birilerinin üzerine olmadı
toprak sorumlu yok o da olmadı
yağan kar sorumlu
bu da mı tatmin etmedi
yüreğine ateş düşenleri
kader sorumlu
Dünyanın başka bir ucundan
Televizyon kumandasına bastı
insan Altyazıyla verilen “Türkiye’de deprem” haberi
şaşkın şehirlerin yok oluşuna
peki nasıl olur
hadi gel anlat ona!
De ki dünyanın her yerinde aynı anda olan felaketlerin toplamındaki kadar
İnsan kaybettik
Taş devrini yaşayan bir kabile gibi
baksın Babilden İstanbul’a uzanan ilmin merkezindeki körlüğümüze
ve kıskansın dünya bizi
-ki hiç işi gücü kalmamış gibi hatta
cümlelerim galyana getirmek halkı ilan edilsin
Melek oldu demeyin
hesabını sorun demiş bir genç kız
sözüm olsun
bu yurtta yanlızca
beşikler ninniyle sallanıp
huzurla uyuyana dek soracağım hesabını
Türkanı’ı şikayet ederim
unutursam insanlığımı
Türkan