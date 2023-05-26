ABD'li ses sanatçısı Tina Turner 83 yaşında öldü ABD'li ses sanatçısı Tina Turner 83 yaşında öldü

Yont’un köşe yazısındaki şiiri deprem bölgesinde yaşananları anlatırken bölgesinde en çok okunan köşe yazısı oldu. 

Gazeteci Mehmet Yont’un Avukat Arkadaşından izin alarak yayınladığı köşe yazısındaki şiir ise şöyle;

Maraş’tan bir haber geldi 
dediler ki “değil Merik 
bir Maraş öldü. 
Nemrut bıraktı yasını ağladı.
Adıyaman’a dedi; “dünyada acı var koymadı taş üstüne baş! 
Kan çiçekleri bürüdü 
Diyarbakır’ı dört duvar ayrıldı birbirinden 
yara aldı Anadolu’m on bir yerinden.
Etrafı yeşil fincan kırıldı ne Adana ne Hatay kaldı.

Ana, saçlarını okşayıp da yatırmıştı çocuklarını 
yarın kira günüydü pazara gidilecekti 
kız isteyecekti
nişan kesilecekti 
birileri baba olacaktı 
yumak dışarıdaki kara inat uykuda 
kim derdi dağılır bu huzur 
bir anda kıyamete uyandığı insanoğlu 
çaresiz en iyi bildiği şey oldu 
bu toprakların gök delinir bir yer ayrılır 
yangın çıkar dağ devrilir dünyadaki tüm felaketler bizim üzerimizde 

Bir bebek çıktı kolonların içinden 
ellerinde anasının saçları 
saçlar sahipsiz yurdum gibi 
bizler onun tedbirsiz bekçileri adam sendecileri
kayırıcıları, afçıları,  barıştırıcıları 
o masumca soracak
Ailem nerede 
biz yıkımı yıkacağız birilerinin üzerine olmadı 
toprak sorumlu yok o da olmadı 
yağan kar sorumlu 
bu da mı tatmin etmedi 
yüreğine ateş düşenleri 
kader sorumlu

Dünyanın başka bir ucundan 
Televizyon kumandasına bastı 
insan Altyazıyla verilen “Türkiye’de deprem” haberi 
şaşkın şehirlerin yok oluşuna 
peki nasıl olur 
hadi gel anlat ona! 
De ki dünyanın her yerinde aynı anda olan felaketlerin toplamındaki kadar 

İnsan kaybettik 
Taş devrini yaşayan bir kabile gibi 
baksın Babilden İstanbul’a uzanan ilmin merkezindeki körlüğümüze 
ve kıskansın dünya bizi 
-ki hiç işi gücü kalmamış gibi hatta 
cümlelerim galyana getirmek halkı ilan edilsin

Melek oldu demeyin 
hesabını sorun demiş bir genç kız 
sözüm olsun 
bu yurtta yanlızca 
beşikler ninniyle sallanıp
 huzurla uyuyana dek soracağım hesabını 
Türkanı’ı şikayet ederim 
unutursam insanlığımı 

Türkan