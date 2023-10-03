Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Arslan'ın katıldığı televizyon programında, 1 Ekim'de terör örgütü PKK tarafından Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen saldırıya yönelik kullandığı ifadeler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmasına karar verilen Arslan, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin nezaretinde mevcutlu olarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada cumhuriyet savcısına ifade veren Arslan, programdaki sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Terörü meşru gösteren ifadeler kullanmasının mümkün olmadığını savunan Arslan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından adliyeden ayrılan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz gazeteci olarak sorularımızı sorarız bazen de böyle o soruların niye sorulduğunu anlatmak zorunda kalabiliriz. Anlattığımı zannediyorum." dedi.

AA