Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor'a kaybeden Fenerbahçe, rakibine ligde 26 maç aradan sonra evinde yenilmiş oldu.

Kadıköy'de oynanan son 26 lig maçında rakibine karşı 14 galibiyet ve 12 beraberlik alan sarı-lacivertli takım, 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından rakibine ilk kez yenildi. Fenerbahçe aynı zamanda 26 maç sonra bir lig maçında rakibinden 3 gol yedi.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın gelmesinin ardından ilk kez gol yedi

Nenad Bjelica'nın ardından Trabzonspor'a tekrar dönen Abdullah Avcı, ligde üçüncü maçında Fenerbahçe'ye konuk oldu. Bordo-mavili takım, Avcı yönetimindeki ilk maçında Corendon Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılıp 2 maçta kalesini gole kapatmıştı. Trabzonspor, Avcı yönetimindeki üçüncü maçında Fenerbahçe karşısında 3-2 kazanırken ilk kez gol yedi.

Fenerbahçe kalesinde ilk kez 3 gol gördü

Bu sezon ligde ve Avrupa'da üst üste 19 maçından galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında bu seriyi bozarken, ilk kez bir maçta 3 gol yedi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçları gruplarda oynadığı 9 maçtan galibiyetle ayrılırken, bu karşılaşmaların 4'ünde kalesini gole kapadı, 5'inde ise meşin yuvarlağı birer kez ağlarından çıkardı.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta yalnızca iç sahada oynanan Gaziantep FK, Bitexen Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor maçlarında kalesinde gol gören sarı-lacivertliler, Gaziantep FK'den 1 gol yerken, diğer 2 maçta ise kalesinde 2'şer gol görmüş ancak bu maçlardan galibiyetle ayrılmıştı.

İsmail Kartal'ın ekibi, Trabzonspor müsabakasında yediği 3 golle, bu sezon en çok gol yediği maçı izletti.

Sarı-lacivertliler ligde ikinci kez geriye düştü

Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçlarda ikinci kez ilk golü atamadı. Sarı-lacivertli takım ligin 4. haftasında iç sahada Antalyaspor'u 3-2 mağlup ederken, bu müsabakada ilk golü kalesinde görmüştü. Adam Buksa'nın 31. dakikada attığı gole ilk yarının uzatma dakikalarında Dzeko'yla karşılık veren Fenerbahçe, daha sonra İrfan Can Kahveci ve Szymanski'nin golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

İsmail Kartal'ın ekibi Trabzonspor mücadelesinin 10. dakikasında Onuachu'nun kafa golüyle maçta geriye düşerken, bu sezon ligde ikinci kez mağlup duruma düşen taraf oldu. Abdullah Avcı'nın ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle Fenerbahçe'ye üstünlük kurarken, rakibine de bu sezonki ilk puan kayıplarını yaşattı.

İsmail Yüksek ikinci kez kızardı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olduğu mücadelenin 78. dakikasında İsmail Yüksek ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın 68. dakikasında ilk sarı kartını gören milli futbolcu, 10 dakika sonra ise ikinci sarı karttan takımını 10 kişi bıraktı.

24 yaşındaki futbolcu bu sezon ikinci kez kırmızı kartla cezalandırıldı. İsmail Yüksek, ligin 3. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda oynanan karşılaşmada da 78. dakikada ilk sarı kartını görüp, 84. dakikada ikinci sarı karttan oyundan atılmıştı.

Fenerbahçe taraftarı, takımı tribünlere çağırdı

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a sahasında 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de tribünler karşılaşmanın ardından takımı alkışladı.

Lige 10'da 10 yaparak başlayan sarı-lacivertliler bu sezon ilk puan kaybını yaşarken, taraftarlar maçın ardından oyuncuların lehine uzun süre tezahüratta bulundu.