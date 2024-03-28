GS TV'ye özel açıklamalarda bulunan Brezilyalı santrfor, Trendyol Süper Lig'de şampiyon olmayı amaçladıklarını belirterek, "Tabii ki ilk hedefimiz önümüzdeki lig maçı olan Hatayspor karşılaşması. Biz hep önümüzdeki ilk maça odaklanırız. Ligi kazanmak için de bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçında attığı golle ilgili konuşan Vinicius, "İnsanlar, Kasımpaşa'ya attığım golü Mitroglou'nun attığı gole benzetti. Ben de bir araştırma yaptım ve o golün Galatasaray'ı şampiyon yapan gollerden biri olduğunu öğrendim. Umarım benim golüm de öyle olur. Umarım o gol, bizim şampiyon olmamıza yardımcı olur." diye konuştu.

"Okan hocanın liderliğinde şampiyon olabileceğimize inanıyoruz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili görüşlerini de aktaran Vinicius, "Okan hoca ile beraber çalışmak kolay. Kendisi üst düzey futbol da oynadı. O nedenle isteklerimizi ve bize nasıl davranması gerektiğini çok iyi biliyor. Bizi çok iyi anlıyor ve bize liderlik ediyor. Okan hocanın liderliğinde şampiyon olabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.