Graz

Yunus Akgün, Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı takımın antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başladıklarını aktaran milli futbolcu, "Hazırlıklarımız İstanbul'da güzel başladı. Bir hazırlık maçı oynadık, bizim için olumlu geçti. Dün buraya geldik, burada da 3 hazırlık maçı oynayacağız. Kampımızdaki maçları en iyi şekilde tamamlayıp, Şampiyonlar Ligi elemesine en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Yunus Akgün, kendisiyle ilgili beklentilerin farkında olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Geçen sezon benden çok büyük bir beklenti vardı. Ben elimden gelen her şeyi yapıyorum. Kendi performansımdan çok önemli olan şampiyon olmamızdı. Şampiyon olduk, bu benim için gurur verici. Çünkü ben Galatasaray altyapısında yetiştim. Şampiyonluklar ve kupalar kazanmak benim her zamanki hayalim. Bu sene inşallah çok daha iyi bir Yunus olacak. Şu an sadece kampa odaklanıyorum. Kendimi en iyi şekilde geliştirmek ve hazırlamak istiyorum. İnşallah geçen seneden çok daha farklı bir Yunus olacak."

Galatasaray formasıyla daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiğini anlatan Yunus Akgün, "Fatih (Terim) hocam 18 yaşımda bana Şampiyonlar Ligi'nde şans vermişti. Her oyuncunun hayalidir Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bu sene farklı bir Yunus olacak. Hocam bana görev verdiği takdirde elimden geleni yapıp, Şampiyonlar Ligi'nde de en iyi yere gitmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hull City ile oynadıkları hazırlık maçına kaptan olarak çıktığını hatırlatan Yunus Akgün, "Hocamın sayesinde bir hayalimi daha geliştirdim o gün. Benim için çok büyük bir gurur ve mutluluktu. Ayrıca bana çok büyük bir motivasyon sağladı. Hayallerimden biri kaptan olabilmek. İlk önce oynayıp, ondan sonra Galatasaray'ın kaptanlığını yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Arda Güler'i hepimiz çok beğeniyoruz"

Yunus Akgün, Fenerbahçe'den İspanya'nın Real Madrid ekibine transfer olan Arda Güler'in çok iyi bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Arda Güler'i hepimiz çok beğeniyoruz. Çok büyük bir oyuncu bence. Ülke olarak çok büyük bir gurur duyduk, çok mutlu olduk. Önemli olan oralarda kalıp, bizi daha çok gururlandırması. İnşallah hakkında hayırlısı olur, Allah yardımcısı olsun." dedi.

Takımdaki uyumun geçen sezon kendilerini şampiyonluğa taşıdığını aktaran milli futbolcu, "En büyük motivasyonumuz arkadaşlığımızdı. Biz zaten bunu her zaman söylüyorduk. Biz oynadığımız futboldan, antrenmanlardan çok keyif alıyoruz. Bu da bizi başarıya götürüyor. Şu anda çok iyi bir ortamımız var. Çok güzel gidiyor her şey. İnşallah bu sene de başarılı oluruz." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'ın daha önce Bad Waltersdorf kasabasında kamp yaptığı iki sezon da şampiyonluğa ulaştığını anımsatan Yunus Akgün, "Yine Süper Lig, Türkiye Kupası'nı kazanıp, Şampiyonlar Ligi'nde de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. İnşallah bu sene şampiyon oluruz." diye konuştu.

AA