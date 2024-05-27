Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın şampiyon olması yurt dışında coşkuyla kutlandı.

İsveç

İsveç'in başkenti Stockholm'deki Segeltorg Meydanı'nda ellerinde bayraklarla toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulunarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.

İsveçlilerin de ilgi gösterdiği kutlamalarda taraftarların coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.

Polisin güvenlik önlemi aldığı kutlamada, yüzlerce sarı kırmızlı taraftar araçlarla konvoy oluşturarak şehir turu attı.

Azerbaycan

Galatasaray'ın ligin son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşması nedeniyle Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Hazar Denizi kıyısındaki Ulusal Park'ta toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevincini yaşadı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

Bazı taraftarlar grup halinde ve tezahüratlar eşliğinde park boyunca yürürken, bazı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.