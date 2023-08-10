İstanbul

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 65 sezonda Fenerbahçe ile 132 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti MKE Ankaragücü'nü 64 defa yenerek alan Galatasaray, en çok golü de 212 kez ile yine başkent temsilcisinin ağlarına gönderdi.

En fazla golü (162) Fenerbahçe'den yiyen sarı-kırmızılılar, en fazla yenilgiyi de (52) yine sarı-lacivertliler karşısında yaşadı.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Bu arada Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez mücadele edecek Pendikspor ile 14 ve 33. haftalarda karşı karşıya gelecek.

AA