RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, MKE Ankaragücü 48. dakikada Renaldo Cephas'ın golüyle 1-0 göne geçti. Maçın 56. dakikasında Wilfried Zaha'nın golüyle beraberliği sağlayan sarı-kırmızılı takım, 69. dakikada da Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti.

Galatasaray'ın çok sayıda önemli pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmada başka gol olmadı ve ev sahibi takım, hanesine 3 puanı yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla ligde puanını 19'a çıkartarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. MKE Ankaragücü ise 6 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sünü Davinson Sanchez çekti.

Ligde galibiyet serisini 6 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor ve MKE Ankaragücü'nü mağlup etti.

Son 20 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 20 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 14 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Zaha ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı forma altında ilk golünü MKE Ankaragücü'ne attı.

Fildişi Sahilli oyuncu, ilk 11'de başladığı ilk maç olan MKE Ankaragücü karşılaşmasının 56. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.

Galatasaray'ın ikinci golünü VAR'la tespit edildi

Galatasaray'ın karşılaşmada bulduğu ikinci gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla tespit edildi.

Müsabakanın 59. dakikasında Mateus Tete'nin pasıyla ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Sacha Boey, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü'nün üstünden boş kaleye doğru gönderdi. Savunmada Hayrullah Bilazer, yatarak müdahalede bulunduğu topu ağlardan çıkardı.

Pozisyonda Galatasaraylı futbolcular topun çizgiyi geçtiğini belirterek itirazda bulundu. Hakem Volkan Bayarslan, VAR odasıyla yaptığı görüşme sonucunda topun çizgiyi geçtiğini belirterek gol kararı verdi.

Icardi'nin serisi sona erdi

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi sona erdi.

Arjantinli yıldız futbolcu, daha önce ilk 11'de çıktığı 13 resmi karşılaşmada ağları havalandırmayı başarmıştı.

Süper Lig'de 7 golü bulunan Icardi, bu kulvarda 5 maç aradan sonra skor üretemedi.

Bahadır Güngördü kalesinde devleşti

MKE Ankaragücü kalecisi Bahadır Güngördü, Galatasaray maçında oldukça etkili bir performans ortaya koydu.

Bahadır Güngördü, karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın birçok atağında kalesini başarılı bir şekilde savundu.

Maçta 12 kurtarış yapan Bahadır Güngördü, takımının farklı şekilde mağlup olmasını engelledi.

Radakovic sakatlandı

Karşılaşmada sakatlık geçiren MKE Ankaragücülü futbolcu Uros Radakovic, oyuna devam edemedi.

Yaşadığı sakatlık sonrası kenara alınan Radakovic'in yerine 10. dakikada Mert Çetin oyuna dahil oldu.

Bu arada karşılaşmayı 41 bin 513 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.

AA