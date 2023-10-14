İstanbul

Sarı-kırmızılı kulübün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Dursun Özbek, yönetim kurulu üyesi İsmail Sarıkaya ve Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un yaptığı sunumların ardından kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemini kapsayan raporlarla ilgili görüşmelere geçildi.

Görüşmeler bölümünde yapılan konuşmalardan sonra yönetim ve denetim kurullarının ibrası üyelerin oyuna sunuldu.

Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulları, oy birliğiyle ibra edildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Eşref Alaçayır seçildi.

Toplantıda konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık yapmanın onur ve gururunu yaşadığını söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları çalışmaları içeren bir videoyu üyelere izlettiren Özbek, "Bugün vermiş olduğumuz sözlerin büyük bölümünü tutmuş olmanın mutluluğu ve gururuyla karşınızdayız. Daha gidecek yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sizin desteğiniz arkamızda olduğu sürece başaramayacağımız hiçbir şey yok." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yaptıkları yardım çalışmaları hakkında bilgi veren Özbek, ardından kulübün projeleri ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Mecidiyeköy'de rezidans haline getirilen kulübe ait binadan yapılan satışlar çerçevesinde ellerinde ciddi bir nakit ve senet stoğu oluştuğunu aktaran Özbek, şunları kaydetti:

"Florya'daki araziyi alırken, kredi verecek bankaya, '18 aylık süre zarfında Mecidiyeköy'deki rezidansta yapılacak satışlarla öderiz.' dedik. Benim ve Erden Timur kardeşimin teminat olarak imzalarını istediler. Zerre düşünmedik, ikimiz de bu imzayı verdik. Geçen hafta buradan yapılan satışların nakit kısmından 898 milyon lira, Florya arazisinin satın alınması için kullanılan kredinin karşılığı olarak ödendi. Kalanı da kasamızdan tamamlayarak, Florya arazi için aldığımız 1 milyar 85 milyon liralık kredinin tamamını geçen hafta ödedik. Mecidiyeköy projesinde mevcut satışlar sonrasında 486 milyon lira çek ve senet kasamızda var. Burada ayrıca satışı tamamlanmamış 62 bağımsız bölüm var. Buradan 898 milyon lira ödeme yapıldı. 846 milyon liralık da elimizde satılabilecek mevcut dairemiz var. Bu projeden 1,5 milyar liralık hasılat bekliyorduk. Değişen durumlar çerçevesinde buradan beklentimiz 2 milyar lira civarına gelmiştir."

Dursun Özbek, Kemerburgaz projesini en kısa sürede tamamlamak istediklerini vurgulayarak, "Kemerburgaz, futbolun yeni beşiği. Kemerburgaz, yaklaşık 130 dönüm üzerinde olan bir arazi. Buranın yapımı için son derece azimliyiz ve kendimize güveniyoruz. Kısa sürede inşaatı bitirmek için çalışıyoruz. Şu anda Florya'daki yerleşkemiz toplam 4 bin 500 metrekare. Birinci faz olarak nitelendirdiğimiz Kemerburgaz ise toplam 14 bin 500 metrekare. Kısa sürede buraya geçeceğiz. Buraya geçtikten sonra Florya projesi başlayacak. Kemerburgaz projesinde 6 tane futbol sahamız olacak. İlk aşamada 2 tanesini yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Florya projesi için de çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini aktaran Özbek, "Florya arazi toplam 62 dönüm. Bunun 40 dönümünü Emlak Konut'tan aldık. Parası ödendi, tapusu kasamızda. Florya tesislerimiz, değişen futbol ekonomisinden dolayı Galatasaray'a yakışmıyordu. Ayrıca Florya arazisi, zaten rezidans bölgesi içinde kalmış bir arazi. Ekonomik getirisi var. Bu ekonomiyi ortaya çıkaracak bir proje yapmak lazımdı. Projesi hazır. Ruhsatını alıp, Kemerburgaz'a taşındıktan sonra inşaata başlayacağız. Buranın getirisi çok önemli. Galatasaray'ın önümüzdeki 25 yılını dizayn edecek bir getirisi var. Bu arsanın getirisiyle bir fon oluşturmak istiyoruz. Bu fon, önümüzdeki dönemlerde Galatasaray'ı yönetecek arkadaşlara büyük kolaylık sağlayacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ın yanında bulunan ve üst kullanım hakkını aldıkları araziyi salon sporlarının merkezi haline getirmeyi planladıklarını dile getiren Özbek, Galatasaray Adası, Kalamış Tesisleri, Büyükçekmece'deki arazi ile ilgili son durumu üyelere anlattı.

Kulübün dijital projeleri ve sosyal medya çalışmaları hakkında da açıklamada bulunan Özbek, Galatasaray Televizyonu'nun sadece dijital mecralarda yayın yapmasına yönelik planlarının olduğunu dile getirdi.

"Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbol takımlarının önemli başarılar elde ettiğini vurgulayarak, "Geçen seneyi şampiyon tamamlayan futbol takımımız göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi bir başlangıç yaptık. Bunun devamının geleceğine yürekten inanıyorum. Şimdi İstanbul'un karşı yakasından duyulabilecek bir şekilde sevgili Okan hocamıza, teknik ekibine ve bu güzel günleri bize yaşattığı için futbolcularımıza, emek veren herkese kuvvetli bir alkış istiyorum, Kadıköy'den duyulsun. Biz Galatasarayız. Bizim hayallerimizin ucu, bucağı olmaz. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz ve Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz." diye konuştu.

Kulüp üyeleri, Özbek'in bu bölümdeki konuşmasını uzun süre alkışladı.

Dursun Özbek, kurdukları takımla sponsorluk ve tribün gelirlerinin çok büyük oranda arttığını dile getirdi.

Sürdürülebilir başarı için mali bağımsızlığın çok önemli olduğunun altını çizen Dursun Özbek, Türkiye Bankalar Birliği ile imzalanan yapılandırma anlaşmasından çıkacaklarını aktardı.

"Ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın derdiyle dertleniyoruz"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ekonomik anlamda diğer büyük rakiplerinden daha iyi durumda olduklarını savunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçen hafta Sayın Bakan Mehmet Şimşek'i ziyaret ettim. Ziraat Bankası Genel Müdürü'nü ziyaret ettim. Değerlendirmeler yapılıyor. Bu bizim ifademiz değil, o kişilerin ifadesi. 'Vallahi helal olsun, en iyi durumda Galatasaray.' diyorlar. Galatasaray Kulübü yönetimi, ben ve arkadaşlarım bunun farkındayız. Herkes görüyor. Bir çaba içerisindeyiz. Diğer kulüp yöneticisi arkadaşlarla da görüşüyorum. Hiç böyle eziyetlerin içerisinde değiller. Hiçbirisi böyle bir şeye gerek duymuyor demek ki. Onların takdiridir. Onun için bir şey demiyorum ama ben ve arkadaşlarım Galatasaray'ın derdiyle dertleniyoruz. Galatasaray'ın bir kuruşunu dahi temerrüde düşürmedik. Galatasaray'ın yaptığı anlaşmalara sadık kalarak, verdiği sözleri günü gününe yerine getirdik."

Elde ettikleri başarıların bazılarını rahatsız ettiğini ileri süren Özbek, "Tüm projelerimizi gerçekleştirip kulübümüzü başarıya ulaştırmaya, Türk sporunun marka değerini yukarıya taşımaya çalışırken etrafımızda olan biteni de görmediğimizi kimse zannetmesin. Bugün Galatasaray'ın yükselen başarısı, birilerini çok rahatsız etmiş vaziyette. Kurdukları kirli koalisyonla Galatasaray'ın bu başarısını engellemeye çalışıyorlar. İşin acı tarafı, bunu başarmak için Türk futboluna zarar vermekten de çekinmiyorlar. Sürekli bizi sahanın dışına çekmek için yoğun çabaları var. Biz bunlarla savaşırız, kimse merak etmesin. Siz yanımızda olun, bizim önümüzde kimse duramaz. Bunu defalarca yaşadık, gördük. Galatasaray'ın en büyük gücü, sizin ve taraftarlarımızın verdiği destek." değerlendirmesinde bulundu.