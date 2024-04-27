Sarı-kırmızılı kulübün Haziran 2024-Mayıs 2025 dönemindeki bütçesi, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda düzenlenen yıllık olağan bütçe toplantısında belirlendi.

Eşref Alaçayır'ın divan başkanı olarak seçildiği toplantıya kulüp başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri ile 500'ün üstünde kulüp üyesi katıldı.

Galatasaray Kulübü Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, söz konusu dönemde futbol harici faaliyetler için 3 milyar 902 milyon 294 bin 936 lira gelir, 4 milyar 714 milyon 25 bin 420 lira gider hedeflendiğini bildirdi.

Sarıkaya, 2024-2025 bütçesinin eksi 811 milyon 730 bin 484 lira gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.

Yapılan görüşmelerin ardından bütçe oylamasına geçildi. Eşref Alaçayır'ın yaptığı oylama sonunda bütçe büyük çoğunlukla kabul edildi.

Teşekkür konuşması yapan başkan Dursun Özbek, "Onaylanan yeni bütçemiz camiamıza hayırlı olsun. Sizlerin desteğiyle Galatasaray'ı daha iyi günlere taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. Galatasaray, oluşturduğumuz birlik ve beraberlik ortamıyla daha büyük başarılara koşacak, bu ülkenin medarı iftiharı olmaya devam edecektir. Yaşasın Galatasaray." ifadelerini kullandı.