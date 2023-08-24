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Buruk, Norveç'in Molde takımıyla deplasmanda yaptıkları ve 3-2 kazandıkları play-off turu ilk maçının ardından statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maça çok iyi başlayamadıklarını aktaran Buruk, "Duran top golüyle geri düştük. Oyunun devamında 2-1 öne geçtik. Üçüncü golü bulduk ama sayılmadı. Bir penaltı pozisyonu vardı. Neden verilmediğini anlamadık. Net bir elle oynama vardı. Rakibimizin girdiği pozisyonlar ve yakaladığı şanslar vardı. Oyunun genelinde iyi olan takım Molde'ydi. Ancak burada otomatikleşmiş, alıştıkları zemin bizi çok zorladı. Kendi sahamızda, seyircimiz önünde, çok daha iyi bir oyun ortaya koyacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Önemli eksikleri olduğuna değinen Buruk, "Mauro Icardi'nin attığı ve attırdığı gol bize önemli bir galibiyet kazandırdı. Yolumuza devam ediyoruz. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. İkinci maç da zor olacak ama kendi stadımızda, seyircimiz önünde, futbolun oynanması gereken çim sahada çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör olarak daha önce Başakşehir ile UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini hatırlatan Buruk, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi tecrübesini daha önce yaşamıştım. Galatasaray'la yetiştiğim kulüple oynamak benim için önemli olacak. Stadımızın atmosferi, rakipleri ne kadar etkilendiğini görüyoruz. Bunu şampiyonlar Ligi'ne taşıyabilirsek büyük başarılara ulaşmak için daha iyisini yapacağız. Ülke puanımız için aldığımız her galibiyet çok önemli. Yaklaşık 12-13 yıldır elemelerden Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımımız olmadı. Buradan bir takımın gitmesi ülkemiz için çok değerli. Bunun için çok çalışacağız. Maddi anlamda kulübün kazanacağı paralar, manevi anlamda benim ve oyuncularımın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi değerli olacak. İkinci maçta bugünkünden çok daha iyisini yapmamız gerekiyor. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Rövanş öncesi iki takımın da şansı sürüyor. Aynı ciddiyet ve konsantrasyonla o maça çıkmamız gerekiyor. Şu anda bir şey kazanmadık. Sadece bir avantaj yakaladık."

"Yunus Akgün, kulübün evladı"

Okan Buruk, altyapılarından yetişen Yunus Akgün'e teklifler olduğunu belirterek genç oyuncunun geleceğiyle ilgili kararı kulübün verileceğini söyledi.

Yunus'un takımın iyilerinden olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bu sahada ayakları iyi olan, topa sahip olan, teknik kapasitesi yüksek olan oyuncular önem kazanıyordu. Yunus da takımdaki en iyilerdendi. Yorulana kadar çok iyi bir performans sergiledi. Bugün maçın iyilerinden biri oldu. Onunla ilgili kulübümüze gelen teklifler ve görüşmeler var. Yunus, bu kulübün evladı. Burada yetişmiş çok önemli işler yapmış bir oyuncu. Onu seviyoruz ve ona güveniyoruz. İyi oyuncu olduğunu biliyoruz. Kulübümüz Yunus ile ilgili kararı verecektir. Önümüzdeki günlerde belli olacak." ifadelerini kullandı.

"Takviyeye ihtiyacımız var"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, takımın takviyeye ihtiyacı olduğunu ve transferler yapacaklarını söyledi.

Bu zamana kadar UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde iyi işler yaptıklarını vurgulayan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önemli eksiklerimiz vardı. Lucas Torreira cezalıydı, Zaha ve Ziyech gibi yeni transferlerimiz de oynayabilecek durumda değildi. Bugün ilk kez Tete'yi kullandık. Bazı bölgelerde oyuncu eksikliğimiz var. Bugün saha koşulları bizi maçın dışına itti. Bunu Şampiyonlar Ligi ayarında bir maç olarak görmüyorum. Takviyeye ihtiyacımız var. Transferler yapacağız ama önceliğimiz elimizdeki futbolcuları oynatmak. Onun yanında düşüncemiz en az 2 takviye daha yapmak. Şampiyonlar Ligi yolunda önemli bir adım attık. Takımın güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. İhtiyaçlarımız doğrultusunda arayışlarımız sürüyor. Eksik kadro ile buralara kadar bence önemli işler yaptık. Tam kadro ile daha iyi işler yapacak gücümüz var. Şampiyonlar Ligi'ne girersek bunu göstereceğiz."

AA