Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Buruk, önemli bir maça çıkacaklarının altını çizerek, "Grupta iki maç oynandı, bu üçüncü maç. Hedefimiz maç maç gitmek. Bu maç da onlardan biri. Buraya 4 puanla çıkıyoruz. Amacımız bu puanı yükseltmek." dedi.

Karşılaşmayı kendi taraftarları önünde oynayacaklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi sahamızda oynuyoruz. Bunun avantajını, seyircimizle beraber kullanacağız. Taraftarımızın muhteşem desteği hiç değişmiyor. Biz de takım olarak bu zamana kadar onlara yakışır şekilde mücadele ettik. Bunu sürdürmek istiyoruz. Amacımız iyi futbol. Kendi oyunumuzu devam ettirmek istiyoruz. Kazanırsak, bizim için muhteşem olacak. Ama rakibimizin de ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Uzun yıllardır gruplarda kaybetmeyen bir takım. Bunun da farkındayız. Bunların hepsi de bizim için motivasyon. Çok kaliteli, yetenekli, tecrübeli bir takıma sahibiz. Bu maçları çok oynadılar. Maç içinde gelişen her şey farklı. Hepsini kendi lehimize çevirmek istiyoruz. İnşallah yarın bizim için güzel, unutulmaz bir gece olur. Deplasmanda kazandığımız Manchester United maçından sonra kendi sahamızda Bayern Münih'e karşı inşallah unutulmaz bir gece yaşarız."

Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde olmanın kendilerine gurur, heyecan ve mutluluk verdiğini anlatarak, "Taraftarımızın yüzünde bu mutluluğu görmek bizi ayrıca sevindiriyor. Biz aslında Şampiyonlar Ligi'ni bu sene kazanacak takımlar arasında en favori ikinci takımla oynuyoruz. Manchester City'den sonra Bayern Münih geliyor. Futbolda her şey olabilir. Buna inanmak, tekrardan buralara gelmek Galatasaray için çok önemli. Hem maddi hem de manevi anlamda çok önemli. Galatasaray'ın hedeflerinin inanılmaz yukarı gittiğini görüyoruz. Galatasaray, kötü giden sezonun ardından hak ettiği yerde. Galatasaray yine şampiyonluk yarışı içinde ve Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir yerde devam ediyor. Galatasaray'ın hak ettiği yer burası ve biz bunu devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Icardi ile ilgili kararımızı yarın vereceğiz"

Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde sakatlanan yıldız futbolcuları Mauro Icardi ile ilgili değerlendirmelerinin devam ettiğini belirterek, "Birazdan antrenmana çıkacağız. Tekrar bir değerlendirme yapacağız. Onunla ilgili kararımızı yarın vereceğiz." dedi.

Tecrübeli teknik direktör, yeni transferlerle ilgili eleştirel bir soru üzerine şunları kaydetti:

"Bu konuda size katılmıyorum. Gelen bütün oyuncular takıma önemli destek veriyor. Sadece Ndombele üzerinden giderseniz, o bize en son katılan oyuncu. Zaten yüzde 50 ile bize geldi. Antalyaspor maçında oynadı ve olumlu işler yaptı. Ligde arka arkaya 8 galibiyet aldık, Şampiyonlar Ligi'nde 4 puandayız. Bundan iyi bir senaryo bence olamaz. Bunu farklı şeylere bağlarsak, bence takımın hakkını da yemiş oluruz. Burada herkesin payı var. Buradan ayrılıp giden Yunus'un da hakkı var. Onlara çok inanıyorum, güveniyorum. Çok iyi durumdalar ve çok çalışıyorlar. Burada oyuncuların olumlu işler yaptığını ve bundan sonra bunu arttıracağını düşünüyorum."

"Nelsson bizim için önemli bir oyuncu"

Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson ile ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Abdülkerim'i bazen sol bekte görevlendirdik. Bir kere orada oynamaktan çok mutlu değil. Asıl yeri stoper, orada oynamayı daha çok seviyor. Sol bekte de kullandığımızda bence olumlu işler yaptı. Bizim için her zaman bir alternatif. Nelsson da bizim için önemli bir oyuncu. Onunla dün tekrar konuştuk. Oynamadığı için mutsuz ama onun bölgesinde oynayan formda bir futbolcu var. Zamanı geldiğinde o da oynayacak. Bu takımda herkes oynayacak. Performansa göre değerlendirme yapıyoruz. Nelsson şimdi oynamıyor ama bizim de önemli oyuncularımızdan biri. Çalışmasına devam ediyor. Bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var."

"Buradan alınacak her puan, ekstra puan olacak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Maç oynanmadan size bir puan verseler, kabul eder misiniz?" şeklindeki soruya, "Kura çekildiğinde grubun favorisi Bayern Münih'ti. Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden biriyle oynuyoruz. O yüzden buradan alınacak her puan, bizim için ekstra puan olacak. İkincilik yolunda bize önemli bir avantaj sağlayacak. O yüzden iki maçtan toplayacağımız puanlar, ekstra olacak. Çıkıp bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız." yanıtını verdi.

Bayern Münih maçının hazırlık sürecinin çok kısa olduğunu aktaran Buruk, "Bugün bir analiz toplantısı yaptık. Çok fazla maça hazırlanma sürecimiz olmadı. Arka arkaya çok önemli iki maç oynuyorsunuz. Burada önce fiziksel olarak oyuncularımızı hazırlamamız gerekiyor. Bu maçlara oyuncuları hazırlamak çok daha kolay. Onlar konsantrasyon sorununu çok rahat bir şekilde çözüyorlar, daha hazır bir hale geliyorlar. Kazanarak devam eden bir takımız. Bu psikoloji de bizi yukarılara yükseltiyor. Kazanma inancımız yüksek. Bu da olumlu bir şey. Korkmadan, yapabileceğimizin en iyisiyle yarın sahada olmamız gerekiyor. Biz en iyimizi ortaya çıkartacağız, inşallah her şey istediğimiz gibi gider." şeklinde görüş belirtti.

Okan Buruk, her maça kazanmak için çıktıklarını dile getirerek, "Baskı her hafta var. Biz her maçı kazanmak zorundayız. Bu baskıyı hep beraber yaşıyoruz. Bu da bizi daha dinamik tutan unsurlardan biri. Birinci hedefimiz bu gruptan çıkabilmek. İyi bir başlangıç yaptık, bunu devam ettirmek istiyoruz. Galatasaray'ın ve Türk futbolunun hak ettiği yer bu. Avrupa'da bütün takımlarımızın başarılı olması önemli. Hem Türk futbolunu hem de Galatasaray'ın marka değerini temsil ediyoruz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki oyununu, başarısını tekrar insanların aklına sokabilirsek ne mutlu bize. Bunun için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.