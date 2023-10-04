Istanbul

Buruk, Old Trafford Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın iyi bir takım olduğuna değinen Buruk, maçın dengeli geçtiğini belirterek, "İstatistiksel olarak iki takım için de benzer sayılar çıktı. İkinci yarıyı daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Daha çok rakip kaleye gittik, pozisyona girdik. Buradan kazanarak ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Manchester United gibi bir takımı burada yenmek Türk futbolu ve gruptaki sıralamamız için çok değerli." diye konuştu.

Hem yarışıp hem oyuncuları hazırladıklarını aktaran sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Bir değişime gittik. 11 yeni oyuncumuz geldi. Bir yandan onları hazırlıyoruz, bir yandan da yarışıyoruz. Bu yarışta da kazanarak yolumuza devam ediyoruz. Bu sezon hiç maç kaybetmedik. Avrupa'da bugün aldığımız galibiyet de bize önemli bir ivme kazandıracak." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, yeni transferlerden Hakim Ziyech'in sakatlığı nedeniyle Manchester United'a karşı forma giymediğini anlatarak, "Hakim Ziyech, hazırladığımız oyunculardan biri. Bizim için çok önemli 2 maç oynadı. Ndombele'yi hazırlıyoruz. Tam olarak en iyi durumda değil. Birçok oyuncumuz aramıza geç katıldı. Yoğun maç temposunda yine zorlu bir maç yaptık. Oyuncularım iyi bir şekilde bu dönemi atlattı ve büyük bir mücadele ortaya koydu." şeklinde görüş belirtti.

Maçta 2 kez geri düşmelerine rağmen kazandıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, "Geri düştükten sonra Manchester United'ın farkı açmasından korkumuz oldu ama dizilişimizi hiç bozmadık. Maça başladığımız gibi devam ettik. İki kez beraberliği yakaladık, 1 penaltı kaçırdık. Penaltıdan sonra rakibimizin 10 kişi kalması işimizi kolaylaştırdı. 3-2 öne geçtik. Belki dördüncü golü de atabilirdik. Rakibimize de 10 kişi olmasına rağmen gol şansları da verdik. İki takım da gol atabilirdi ama maçın sonunda istediğimiz oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

AA