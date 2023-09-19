İstanbul

Okan Buruk, yarın saat 19.45'te RAMS Park'ta başlayacak müsabaka öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bu sezon Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülke puanı için mücadele ettiğini hatırlatan Buruk, "Bu maçı geçen seneden hayal etmeye başlamıştık. Geçen sezon şampiyon olup, Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı düşünmüştük. Genlerinde Avrupa olan, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla mücadele eden Galatasaray'ın yeniden Şampiyonlar Ligi'nde olması, camiamız ve ülkemiz için çok değerli. Bir yandan ülke puanını savunduk. Tüm takımlarımız müthiş bir katkı sağlıyor. Biz de Şampiyonlar Ligi'ne girerek bu katkıyı sağladık. Sezonun en başındayız. Avrupa'da üç önemli Türk takımı gruplara kaldı. Üç takımın hedefi de gruplardan çıkmak." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Kopenhag maçının zorlu geçeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim en büyük hedefimiz de bu gruptan çıkabilmek. Zorlu bir maç olacak. Altı tane çok önemli maç var. Hepsi de aynı öneme sahip. Burada olmanın keyfine varmamız, oyun cesaretini her maçta göstermemiz, kazanmayı her maçta istememiz gerekiyor. Kadro kalitemiz ve taraftarımızın desteğiyle Galatasaray'ın bundan önce gösterdiği başarıları tekrar yaşatmak için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Karşımızda çok önemli bir takım var. Genç, koşan, mücadele eden bir takım. Kendi liglerinde son 2 sezonun şampiyonu. Bu sezon da liderler. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Amacımız kazanmak. Ben hazırım, oyuncularım hazır. Geçen sezon büyük ve önemli maçları daha iyi oynadığımızı gösterdik. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi arenasında çıkacağımız ilk maçta kazanabilmek. Elimizden gelenin fazlasını yapacağız."

Müsabakada taraftara büyük iş düştüğünü vurgulayan Buruk, "Taraftarımızla birlikte çok önemli bir gün bekliyor. En önemli şey sabırlı olmak. Yarınki maçta da sabır çok önemli. İlk dakikadan son dakikaya kadar sabırlı olmamız lazım. Bazen skor geç gelebiliyor. Maçı 90 dakikaya yaymak ve oyuncuların hepsine destek vermek gerek. İnşallah olmaz ama hata da yapılabiliriz. Bu durumda da oyuncularımıza çok önemli bir destek gerekiyor. Oyuncularımız yarınki maça hazır. En iyi kadromuzla sahaya çıkmaya çalışacağız. Hedefimiz kazanmak." ifadelerini kullandı.

"Zaha, oynayabilecek duruma geldi"

Okan Buruk, Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'nın tamamen hazır olduğunu dile getirdi.

Yeni transferler Hakim Ziyech, Tanguy Ndombele, Wilfried Zaha ve Davinson Sanchez ile ilgili yarınki planının sorulması üzerine Buruk, "Zaha'yı yarınki maçta kadroya alacağız. Oynayabilecek duruma geldi. Tabii ki maç eksiği var ama antrenmanları tamamen yaptı. Şiddetli antrenmanlar da yaptık. Bunların hepsinde yüzde 100 yer aldı. Davinson da oynayabilecek durumda. Tam kadro olarak maça hazırız. Yarın sadece başlangıcı değil devamında neler yapacağımızı da düşünüyoruz. Yarın 90 dakikalık süre içinde bütün oyuncularımızın çok önemli var." değerlendirmesinde bulundu.

"Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum"

Okan Buruk, A Grubu'ndaki 4 takımın da eşit şansa sahip olduğunu söyledi.

Kopenhag'ın yanı sıra Almanya'dan Bayern Münih ve İngiltere'den Manchester United'ın yer aldığı A Grubu'ndaki şansları değerlendiren 49 yaşındaki teknik adam, şöyle konuştu:

"Gruptaki bütün takımları eşit görüyorum. Maçlar oynanmadan kimin ne yapacağını bilemiyoruz. Tabii ki kadro olarak güçlü, favori takımlar var ama ilk maçtan itibaren sahada kimin ne yapacağı önemli. Dışarıda konuşmak, maç öncesi değerlendirmeler bir anlam ifade etmiyor. Sahada yapılanlara bakacağız. Birçok Avrupa kupası maçında bunu yaşadık. Rakibimiz buraya puan almaya gelecek. İyi savunma yapıp, geçişleri deneyecek. Kopenhag, çok iyi bir takım. İyi oyunculara sahip ve kadro derinliği olan bir takım. Grupta herkes kadar şansları var. O yüzden rakibimizi önemsiyoruz. Kazanmak için konsantrasyonumuzu yukarı çekmemiz, kendimize çok fazla güvenmemiz gerekiyor. Oyunu taraftarımızın baskısıyla birleştirmemiz gerek. Bunları yaparsak başarılı olacağımızı düşünüyorum."

AA