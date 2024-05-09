Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 35. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider tamamladı. Ligin 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ise sahasında Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

İki müsabakanın sonucuna göre sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonu şampiyonluğunu ilan edebilir. Önemli bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray, lider olarak girdiği son haftalarda şampiyonluk kaybetmemesiyle biliniyor.

Sarı-kırmızılı ekibin şu anda kadrosunda bulunan ve Süper Lig'de süre alan 26 futbolcudan 18'i kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Şampiyonluk tecrübesi olan bu futbolcular, Galatasaray'ı bu sezon ligde başarıya taşıdı.

Muslera, 7. Süper Lig şampiyonluğuna gidiyor

Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, mutlu sona ulaşılması durumunda sarı-kırmızılı takımdaki 7. şampiyonluğunu yaşayacak.

Galatasaray'a 2011'de gelen ve takımla 13. sezonunu yaşayan tecrübeli file bekçisi, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019 ve 2022-2023 sezonlarında Süper Lig'de ipi önde göğüsleyen takımın parçası oldu.

"Cimbom"da ayrıca geçen sezon Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Hamza Akman, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Mauro Icardi birer kez şampiyonluk gördü.

En tecrübelisi yine Muslera

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda en fazla şampiyonluk yaşayan futbolcu Fernando Muslera oldu.

Tecrübeli file bekçisi, tamamı Süper Lig'de olmak üzere 6 kez ligde mutlu sona ulaştı.

Muslera'yı Porto formasıyla 3, Galatasaray formasıyla 1 kez olmak üzere 4 kez şampiyonluk gören Sergio Oliveira izledi. Mauro Icardi, ikisi Paris Saint-Germain, biri Galatasaray olmak üzere 3 kez şampiyon apoleti taktı. Lucas Torreira da Atletico Madrid ve Galatasaray ile birer kez olmak üzere 2 kez lig şampiyonluğuna uzandı.

Tete, Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde, Serge Aurier de Paris Saint-Germain ile Fransa Ligi'nde 2 kez zirveye çıktı.

Birer şampiyonluğu bulunan futbolculardan Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, Galatasaray'da, Hakim Ziyech Ajax'ta, Davinson Sanchez Atletico Nacional'de, Tanguy Ndombele Napoli'de, Günay Güvenç ise Beşiktaş'ta bu mutluluğu yaşadı.

Bu sezon ligde süre almasa da kadroda bulunan Hamza Akman da şampiyonluk gören futbolcular arasında yer aldı.

Şampiyonluğu ilk kez tadacaklar

Galatasaray kadrosundaki 8 futbolcu, mutlu sona ulaşılması durumunda en üst lig düzeyinde ilk kez bu tecrübeyi yaşayacak.

Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay, ligde şampiyonluk görmedi.

Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın ile altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu da kariyerlerinde ilk şampiyonluğa ulaşmak için gün sayıyor.