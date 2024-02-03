Son şampiyon sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Fenerbahçe ile zirve mücadelesi yaparken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı sezona UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Galatasaray, ara transfer döneminde bonuslar hariç Fransız sağ bek Sacha Boey'u 30 milyon avroya Bayern Münih'e, Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu'yu ise 5 milyon avro bonservis bedeliyle Real Betis'e sattı. "Cimbom" bu oyuncuların yerine cüzi kiralama bedelleriyle Fulham'dan Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, Nottingham Forest'tan ise Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılılar, ara transfer dönemine kadar eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 198 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı. Vinicius ve Aurier'in kiralanmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 200'e çıktı.

En fazla yabancı Brezilya'dan

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Carlos Vinicius, Galatasaray tarihindeki 24. Brezilyalı futbolcu oldu.

Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

Fildişi Sahilli futbolcu sayısı 6

Serge Aurier, Galatasaray'ın 6. Fildişi Sahilli futbolcusu oldu.

Daha önce Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue ve Didier Drogba gibi unutulmaz futbolcuların formayı terlettiği Galatasaray, bu sezon ikinci Fildişi Sahilli oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sezon başında Wilfried Zaha'yı alan sarı-kırmızılılar, ara transferde de 31 yaşındaki sağ bek, Aurier'i renklerine bağladı.

Türk asıllı yabancılar

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 7 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.

Galatasaray'ın yabancı futbolcuları

Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular

Brezilya 24 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete, Carlos Vinicius

Yugoslavya 16 Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski

Romanya 15 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan

Fransa 10 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele

Almanya 8 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay

Hollanda 7 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt

Arjantin 7 Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi

Kolombiya 7 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez

Portekiz 6 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira

İsviçre 6 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic

Fildişi Sahili 6 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha, Serge Aurier

Nijerya 5 Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo

İspanya 5 Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino

Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic

Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou

Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi

İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz

Belçika 4 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens

Uruguay 4 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira

Demokratik Kongo Cumhuriyeti 4 Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu

Senegal 3 Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne

Norveç 3 Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö

Fas 3 Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech

Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski

Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos

İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh

Hırvatistan 2 Robert Spehar, Stjepan Tomas

Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso

Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana

Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill

Japonya 2 Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo

Cezayir 2 Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli

ABD 2 Brad Friedel, DeAndre Yedlin

İtalya 2 Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo

Danimarka 2 Victor Nelsson, Mathias Ross

Sırbistan 1 Sasa Ilic

İran 1 Naser Sadeghi

Surinam 1 Ulrich Watson

Litvanya 1 Gintaras Stauce

Zimbabve 1 Norman Mapeza

Galler 1 Dean Saunders

İsrail 1 Haim Revivo

Kuzey Makedonya 1 Goran Pandev

Yeşil Burun Adaları 1 Garry Rodrigues

İzlanda 1 Kolbeinn Sigthorsson

Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou

Gabon 1 Mario Lemina

Mısır 1 Mustafa Muhammed

Şili 1 Erick Pulgar

Avusturya 1 Yusuf Demir

Kosova 1 Milot Rashica

Kanada 1 Samuel Adekugbe



Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.