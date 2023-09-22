İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

Son 17 resmi maçında kaybetmedi

Galatasaray, son 17 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi, en önemli gol ayağı

Galatasaray'da sezona iyi başlayan Mauro Icardi, Başakşehir'e karşı da takımının en önemli gol umudu olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız, bu sezona da etkileyici bir giriş yaptı. 30 yaşındaki santrfor, bu sezon çıktığı 9 resmi maçta 8 kez fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de forma giydiği son 3 müsabakada 5 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.

Galatasaray tam kadro

Sarı-kırmızılı ekipte kritik müsabaka öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Karşılaşmaya tam kadro hazırlanan Galatasaray'da bireysel program uygulanan Wilfried Zaha da takıma döndü. Sarı-kırmızılılar, yarınki karşılaşmaya tam kadro olarak çıkabilecek.

Çağdaş Atan'a ikinci kez rakip

Galatasaray, bu sezon teknik direktör Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı bir takımla ikinci kez karşılaşacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, müsabakadan 0-0'lık beraberlikle döndü.

Sarı-kırmızılılar, Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra RAMS Başakşehir'in başına geçen genç teknik adama bir kez daha rakip olacak.

İki takım arasındaki 31. randevu

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 30 maçtan 15'ini Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 8 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 52 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi.

Başakşehir'in ev sahibi olduğu maçlar

RAMS Başakşehir'in ev sahipliğinde yapılan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında 10'u Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 15 lig maçında sarı-kırmızılılar 7, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada ise berabere kaldı.

Söz konusu karılaşmalarda Galatasaray 23, ev sahibi ekip ise 21 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

AA