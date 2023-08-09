Ljubljani

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kazandı.

İlk Yarı

2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi: 0-1.

14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.

20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.

36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.

40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, top direğin yanından auta gitti.

44. dakikada Rui Pedro'nun ceza sahası dışındaki vuruşunda, top üstten auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Yarı

48. dakikada kaleci Vidovsek'in önceki pozisyonda kurtardığı topa gelişine vuran Mertens, Galatasaray'ın ikinci golünü attı: 0-2.

52. dakikada Bakambu'nun şutunda, kaleci Vidovsek topu kurtardı.

57. dakikada Mertens'in bir duran toptan yaptığı ortasına uzak direkte yükselen Abdülkerim Bardakcı topu ağlarla buluşturdu, ancak VAR kontrolünden sonra gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

63. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kornerden yaptığı ortaya ceza sahasında yükselen Nelsson'un attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

74. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray'ın kontratağında Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topun gelişine vuran Mertens'in şutunda, top üstten auta gitti.

78. dakikada kornerin ardından Silva'nın yaptığı ortada ceza sahasında yükselen Gavric'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Halil Dervişoğlu, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-3.

Karşılaşma 3-0 Galatasaray'ın galibiyetiyle sona erdi.

AA