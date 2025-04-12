Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

10. dakikada Samsunspor atağında Van Drongelen'in ara pasıyla topla buluşan Holse, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Önce orta sahayı gösteren hakem Ozan Ergün, VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

14. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Osimhen'in ceza sahası içinden sert şutunda Yunus Emre Çift'ten dönen top Yunus Akgün'ün önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

40. dakikada Muja'nın pasında Holse'nun ceza sahasında ayak koyduğu topu, kaleci Muslera kurtararak gole izin vermedi.

Galatasaray maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

47. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahasıda topla buluşan Osimhen, kaleci Okan Kocuk'un yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

63. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osimhen'in pasında altpasta müsait durumda topla buluşan Sara, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

81. dakikada Samsunspor atağında Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

88. dakikada Galatasaray'ın kazandığı köşe atışını Mertens kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasına iyi yükselen Abdulkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada Berkan Kutlu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'a çarpan top yine Ahmed Kutucu'nu önünde kaldı. Ahmed Kutucu'nun yerden şutunda kaleci Okan Kocuk ikinci kez gole izin vermedi.

Galatasaray, maçı 2-0 kazandı.

Samsunspor'a karşı oynadığı son 8 maçını kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 müsabakayı da galibiyetle tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar karşısındaki son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçı da kazandı.

Şampiyonlar Ligi elemelerini garantiledi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu ilk 2'de tamamlamayı garantiledi.

Lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 yenerek puanını 74'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle farkı ise 23'e taşıdı. Sezonun geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekibin matematiksel olarak Galatasaray'ı geçme şansı kalmadı.

Şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunan Galatasaray, sezonu ilk 2'de tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamayı garantiledi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. İkinci takım ise Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna katılabilmek için eleme oynayacak.

Osimhen gollerine devam ediyor

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı.

Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasından sonra golleriyle takım arkadaşını aratmayan Osimhen, 47. dakikada Samsunspor karşısında takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Ligdeki 24. maçına çıkan Osimhen, toplamda 21 gole ulaştı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Yunus Akgün, ligde 3 ay sonra gol attı

Galatasaray'ın altyapısından yetişen yıldız futbolcusu Yunus Akgün, Süper Lig'de 3 ay 7 gün sonra fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de son golünü 4 Ocak 2025'te Göztepe ile yapılan 18. hafta müsabakasında kaydeden Yunus, Samsunspor mücadelesinde gol perdesini açan isim oldu.

Diz sakatlığından yeni çıkan ve yavaş yavaş form tutan Yunus Akgün, bu süreçte forma giydiği 7 Süper Lig müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.

Sallai, Bodrum FK maçında cezalı

Galatasaray'ın Macar oyuncusu Roland Sallai, cezalı duruma düştü.

Reeder Samsunspor müsabakası öncesinde 7 sarı kartı görerek sınırda bulunan Sallai, 73. dakikada sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen 27 yaşındaki futbolcu, 32. haftadaki Sipay Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyecek.

Jakobs, 14 maç sonra süre aldı

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 14 resmi maçın ardından sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında forma giyen Jakobs, yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı.

Bu süreçte 8 lig, üçer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkamayan Jakobs, Samsunspor mücadelesinin 83. dakikasında oyuna dahil olarak yaklaşık 2,5 ay sonra bir resmi karşılaşmada süre buldu.

Samsunspor'un golü VAR'a takıldı

Ev sahibi ekibin 10. dakikada bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından iptal edildi.

Rick Van Drongelen'in ara pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleci Fernando Muslera ile karşı karşıya kalan Carlo Holse aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Pozisyonda hakem Ozan Ergün gol kararı verdi.

VAR'da yapılan incelemenin ardından Holse'nin ofsaytta olduğu belirlendi ve gol kararı iptal edildi.