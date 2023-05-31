Gaziantep

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşmasının ardından şampiyonluğu Taksim Meydanı'nda kutluyor.

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynadığı maçtan sonra Taksim'de toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklarla ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar, Taksim Meydanı'nda teknik direktör Okan Buruk ve bugün iki gol atan Mauro Icardi lehine tezahürat da yaptı.

Sarı-kırmızılı taraftarların, Taksim'deki şampiyonluk kutlamaları devam ediyor.

Ankara

Galatasaraylı taraftarlar, Ankara'da şampiyonluğu Kızılay Meydanı'nda kutladı

Gaziantep'te sarı-kırmızı taraftarlar, takım bayrağı alıp formalarını giyerek kentin bazı merkezlerine geldi.

Üniversite Meydanı'nda toplanan yüzlerce taraftar, tezahürat yaparak, şarkı söyledi.

Sokaklardaysa sürücüler, konvoylar oluşturdu.

İzmir

İzmir'de Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşmasının ardından şampiyonluğu kutluyor.

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğu garantilemesi sonrası Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar, Gündoğdu Meydanı'nda teknik direktör Okan Buruk ve bugün iki gol atan Mauro Icardi lehine tezahürat da yaptı.

Şampiyonluk marşları söyleyen ve bayraklarıyla konvoya katılan taraftarlar Alsancak semtindeki sokak ve caddeleri doldurdu.

Polis de meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.

Bazı taraftarlarsa şarkılar çaldı, oyunlar oynadı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Demokrasi Meydanı'nda buluşan taraftarlar, sanatçı Simge'nin "Aşkın olayım" şarkısını hep birlikte söyledi.

Meşale yakıp, davul zurna eşliğinde halay çeken taraflar, daha sonra konvoy oluşturarak kutlamalara devam etti.

Malatya

Malatya kent merkezinde konvoy oluşturan çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, ellerinde Galatasaray flamaları ve atkılarıyla kutlama yaptı.

Meşale yakan ve "Şampiyon Galatasaray" tezahüratları yapan taraftarlar, korna çalarak sevinç gösterisinde bulundu.

Adıyaman

Adıyaman’da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.

Sümer Meydanı'nda toplanan kalabalık grup, meşale yaktı, şarkılar çaldı, oyunlar oynadı.

Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızı bayrakları sallayıp, meşale yaktı.

Kilis

Kilis'te de Galatasaray taraftarları maç sonunda 7 Aralık Üniversitesi civarında bulunan Galatasaray Kafe'de toplanarak şampiyonluğu kutladı.

Meşale yakan taraftarlar sloganlar atarak, araçlarla şehir turu attı.

Bursa

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te şampiyonluk kutlamaları yapıldı.

Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından Balıkesir'de taraftarlar kutlama yaptı. Gönen ilçesinde de Şehit Fehmi Ercan Caddesi'ne çıkan taraftarlar konvoy yaparak tezahüratlarda bulundu. Meşaleler yakan taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.

Çanakkale

Çanakkale'de sarı-kırmızılı ekibin taraftarları, İskele Meydanı'nda bir araya geldi. Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı-kırmızılı bayrakları dalgalandırıp, meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlamalara katıldı.

Bilecik

Galatasaray’ın 23. şampiyonluğu Bilecik’te de coşkuyla kutlandı. Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Bilecik caddelerinde kutlamaya başladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attı.

Kütahya

Kütahya'da Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Zafer Meydanı’nda bir araya gelen taraftarlar takımlarının marşları eşliğinde Atatürk Bulvarında yürüyüş yaptı. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Yalova

Yalova'da toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın 23. şampiyonluğunu kutladı.

Yalova Galatasaray Taraftarlar Derneği önünde bir araya gelen taraftarlar, ellerinde meşalelerle kortej eşliğinde Gazipaşa Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Buradaki Kent Müzesi önünde ellerinde bayraklarla Galatasaray marşlarını söyleyen taraftarlar, daha sonra araçlarla konvoy oluşturdu.

Emniyet güçleri de her hangi bir olumsuzluk yaşanmaması için cadde ve meydanlarda güvenlik önlemlerini aldı.

Sakarya

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Sakarya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Zonguldak ve Karabük'te kutlandı.

Şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'ın taraftarları Adapazarı ilçesindeki Demokrasi Meydanı ve Serdivan ilçesindeki Bağlar Caddesi'nde kutlama yaptı.

Takımları lehine slogan atan taraftarlar, Galatasaray bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoya katıldı.

Bolu

Bolu'da Kent Meydanı ve İzzet Baysal Caddesinde toplanan yüzlerce taraftar, takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Çok sayıda taraftar ise araçları ile konvoy yaparak takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Emniyet güçleri kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Düzce

Düzce'de de araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, Anıtpark Meydanı'na marşlar eşliğinde geldi.

Burada tezahüratlar eşliğinde sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğu doyasıya kutlandı.

Polis, kentin ana caddelerinde araç trafiğini kontrol altında tutmak için bazı güzergahları ulaşıma kapattı.

Kocaeli

Kocaeli'de Galatasaray'ın Ankaragücü karşısında galibiyetinin ardından araçları ile konvoy oluşturan taraftarlar İzmit ilçesindeki Anıtpark Meydanında toplandı.

Taraftarlar burada meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Zonguldak

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek ve meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

Bazı taraftarlar, araçlarıyla konvoy halinde şehir turu attı.

Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi, meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Sadri Artunç Caddesi üzerinde araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, takımlarının bayrağını açıp, şampiyonluğun sevincini yaşadı.

Sivas

Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Kayseri, Nevşehir'de sarı-kırmızılı taraftarlar, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

Galatasaray'ın deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek sezonu şampiyon tamamlamayı garantilemesinin ardından Sivas'ta tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratlarda bulundu.

Kentte birçok noktada oluşan uzun araç konvoyları nedeniyle trafik kilitlendi.

Yozgat

MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğu garantileyen Galatasaray taraftarı maçın ardından Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda sevinç gösterisinde bulundu. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla meydan gelen taraftar meşale yaktı, tezahüratlarla şampiyonluk sevincini yaşadı. Baza taraftarlar da araç konvoyu oluşturarak Lise Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması yaptı.

Kırıkkale

Kırıkkale'de de taraftarlar şampiyonluğu Cumhuriyet Meydanı'nda kutladı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından meydanda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, sevinç gösterisinde bulundu.

Bazı taraftarlar ise sarı-kırmızılı bayraklarla süsledikleri araçlarıyla şehir turu yaptı.

Kayseri

Kayseri'de ise taraftarlar, sarı-kırmızı bayrakla süsledikleri araçlarıyla Sivas Bulvarı üzerinde konvoy oluşturdu.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan taraftar, buradaki şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Ellerine aldıkları Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluk sevinci yaşayan taraftar, meşale yaktı, tezahürat yaptı.

Nevşehir

Nevşehir'de taraftarlar sarı-kırmızı bayrak taşıyan araçlarla konvoy düzenledi. Belediye Caddesi'nde bir araya gelen çok sayıda taraftar şampiyonluğu kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala 23. şampiyonluğunu ilan etmesi Erzurum'da taraftarlarca kutlandı.

Şampiyonluk kutlaması için Cumhuriyet Caddesinde toplanan kalabalık taraftar grubu meşaleler ve bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyledi.

Uzun araç kuyruklarını oluştuğu kutlamalarda olumsuzluk yaşanmaması için polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İlerleyen saatlere kadar süren kutlamalar olaysız son buldu.

Tunceli

Tunceli’de de bir araya gelen Galatasaray taraftarları, araçlarla konvoy oluşturdu.

Moğultay Mahallesi’nde şehir turu yapan taraftarlar, şampiyonluk sloganları atarak kutlama gerçekleştirdi.

Ardahan

Ardahan'daki kutlamalarda ise taraftarlar kongre caddesinde bir araya geldi.

Burada slogan atan taraftarlar ardından ellerinde bayraklarla şehir turu yaptı.

Polis trafiğin aksamaması için önlem aldı.

Ağrı

Ağrı’da sarı kırmızılı taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Cumhuriyet Caddesi ve dörtyol kavşağında bir araya gelen taraftarlar, yakılan meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Taraftarlar daha sonra araçlarıyla şehirde konvoy turu attı.

Erzincan

Erzincan'da Galatasaraylı taraftarlar Ordu Caddesi'nde bir araya gelerek ellerindeki sarı kırmızılı bayrak ve yakılan meşaleler eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüyerek şampiyonluğu kutladı.

Bir kısım taraftar ise kentte araçlarıyla konvoy düzenleyerek şampiyonluk sevinci yaşadı.

Sarı kırmızılı taraftarlar kutlamaların ardındın olaysız bir şekilde dağıldı.

Kars

Kars'ta da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı.

Faikbey Caddesinde bir araya gelen sarı kırmızılı taraftarlar meşale yakarak slogan attı.

AA