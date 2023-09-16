7. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın uzun pasında ceza sahası önünde, sağ çaprazda topla buluşan Mertens bekletmeden meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Altıpas önünde topa gelişine vuran Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırdı: 1-0.

15. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Fofana'nın pasında sol kanatta topla buluşan Bola'nın ortasında, ceza sahasında Dimata'nın şutunda top üst direğe çarptı.

29. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Boey'in pasında sağ kanatta topla buluşan Mertens'in ortasında, ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

42. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde Abdülkerim Bardakcı, topa kafayla vurdu ve fileleri havalandırdı: 3-0.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Samsunspor farkı 2'ye indirdi. Emre Kılınç'ın pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Tait, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde bulunan Dimata'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta top filelere gitti: 3-1.

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, sırtı kaleye dönük kalınca pasını yay ilerisindeki Kerem Demirbay'a çıkardı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Okan Kocuk, soluna yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Sola açılan topu Ziyech, tekrar altıpasa gönderse de Okan Kocuk iki hamlede meşin yuvarlağın kontrolünü sağladı.

60. dakikada Holse'nin ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta, Abdülkerim Bardakcı'ya da çarpan top filelerle buluştu: 3-2.

67. dakikada Torreira'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Ziyech'in, ceza sahası dışından şutunda, topa kafasıyla dokunan Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-2.

80. dakikada Angelino'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı penaltı noktasına aktardı, ancak Yılport Samsunspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Mücadele, ev sahibi ekibin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

AA