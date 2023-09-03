İstanbul

Hafta içi UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde'yi eleyerek adını gruplara yazdıran Galatasaray, Süper Lig'de Kalyon Stadı'nda Gaziantep FK'ye konuk oldu.

"Cimbom", müsabakayı 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 64 ve 72. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Gaziantep FK galibiyetiyle milli maçlar dolayısıyla lige verilen araya moralli girdi.

Icardi gollerine devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, skorer performansını Gaziantep FK maçında da sürdürdü.

Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bonservisini aldığı yıldız futbolcu, forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanan müsabakada bir gol atan Icardi, Trendyol Süper Lig'deki Trabzonspor karşılaşmasında iki kez topu ağlara gönderdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan ilk maçta bir gol kaydeden Icardi, rövanş mücadelesinde de bir kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Icardi, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçta da 2 gol atarak takımına katkı sağladı.

Kerem Aktürkoğlu, ligde siftah yaptı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Gaziantep FK mücadelesiyle bu sezon 9. resmi maçında ter döken Kerem, 5. dakikada skoru değiştiren isim oldu.

Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 1 kez ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu'nun iki golü VAR ile iptal edildi

Sarı-kırmızılı ekibin Kerem Aktürkoğlu ile 2. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

Mücadeleye hızlı başlayan konuk takımda Mertens'in sağdan ortaladığı topu kaleci Batuhan Ahmet Şen uzaklaştıramadı. Altıpasın gerisine gelen meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu, ağlara gönderdi.

Hakem önce gol kararı verirken yapılan VAR incelemesinin ardından Mertens'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

75. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR odasının uyarısıyla pozisyonu incelemeye giden hakem Ali Şansalan, golden önce elle müdahale gerekçesiyle golü iptal etti.

"Cimbom" yoluna namağlup devam ediyor

Galatasaray, bu sezon yaptığı 9 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 3'ü Trendyol Süper Lig, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü.

Maç sonrası sahaya taraftar girdi

Karşılaşmanın ardından bir taraftar, kapalı tribünden atlayarak sahaya girdi. Güvenlik güçlerinden kaçan taraftar, Icardi'nin yanına geldi.

Icardi, taraftara sarıldıktan sonra güvenlik görevlileri, taraftarı sahadan çıkardı.

AA