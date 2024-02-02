Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Yılport Samsunpor ile Galatasaray, Yeni 19 Mayıs Stadyumunda karşılaştı.

İlk yarı

5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin pasında arkada topla buluşan Nelsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

11. dakikada sarı-kırmızı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in defansın arkasına ara pasına iyi hareketlenen Barış Alper Yılmaz, önce Alim Öztürk'ten sonra kaleci Okan Kocuk'tan sıyrıldıktan sonra boş kaleye topu gönderdi: 2-0

19. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza saha içine ortasında, altıpas içinde Taylan Antalyalı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.

21. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

46. dakikada Samsunspor, Holse ile gole yaklaştı. Sağdan ceza sahası içine giren Emre Kılınç'ın pasında arka direkteki Holse'in yerden sert şutunda, kaleci Muslera topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

49. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yerden sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kale direğinin dibinde son anda kontrol etti.

53. dakikada Galatasaray'ın atağında kaleci Muslera'nın pasında defansın arkasına sarkan Mertens'in kafayla aşırtma vuruşunda, top az farkla auta gitti.

54. dakikada sarı-kırmızılı takım gole yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'ın sağdan ortasında arka direkteki Kerem Aktürkoğlu, kafayla topu Mertens ile buluşturdu. Mertens'in sert şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı. Dönen top altıpas içindeki Icardi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda ise meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.

61. dakikada Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyondan yararlanamadı. Galatasaray'ın atağında Torreira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Okan Kocuk'un uzaklaştırdığı top, bomboş pozisyondaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Karşılaşmayı Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.