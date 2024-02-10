RAMS Park'ta 45 bin 811 taraftar önünde oynanan maça etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, Barış Alper Yılmaz'ın 25, Dries Mertens'in 31. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca Galatasaray, mücadeleyi 3 puanla kapatan taraf oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 21. galibiyetini aldı. Üç de beraberliği olan Galatasaray, puanını 66'ya çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada giren "Cimbom" bir kez daha maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

RAMS Başakşehir ise bu sezon Süper Lig'de 10. kez mağlup oldu ve 33 puanda kaldı.

Barış Alper durdurulamıyor

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, son 3 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon 24. Süper Lig maçına çıkan Barış Alper, 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, bu golleri son 3 maçta kaydetti.

Barış Alper, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 mücadelede gol sevinci yaşayamazken, Türkiye Kupası'ndaki 2 müsabakada 1 kez skor buldu.

Mertens, ligde 4. kez fileleri havalandırdı

Dries Mertens, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki 11 müsabakada 2 kez ağları sarsan Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de ise 23. karşılaşmada 4. kez gol buldu.

Sarı-kırmızılı formayla 2 sezonda toplam 67 resmi maça çıkan Mertens, 13 gollük katkı verdi.

Başakşehir'in golü VAR'a takıldı

RAMS Başakşehir'in golü Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında iptal edildi.

Konuk takım, mücadelenin 66. dakikasında Kaan Ayhan'ın kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Hakem gol kararı verirken, pozisyon VAR'da incelendi.

Golden önce ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

Nelsson sakatlandı

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson, sakatlanarak oyundan çıktı.

Maçın 54. dakikasında sakatlanan Nelsson, kendisini yere bıraktı. Tedavisinin ardından bir süre daha kendisini deneyen tecrübeli stoper, oyuna devam edemedi. Nelsson, 59. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.

Bu değişikliğin ardından maça sağ açık olarak başlayan Barış Alper Yılmaz sağ beke, sağ bek olarak başlayan Kaan Ayhan ise sol stopere geçti.

Barış Alper'den alkış alan hareket

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, hakemi uyararak lehlerine verilen kararının değiştirilmesini sağladı.

Müsabakanın 49. dakikasında sarı-kırmızılı takım, Barış Alper'in içinde olduğu pozisyonda korner kazandı. Hakem Cihan Aydın'ı uyaran genç futbolcu, topun kendisinden çıktığını söyledi. Hakem Aydın, bunun üzerine Başakşehir'in autla oyuna başlamasına hükmetti.

Ligde yenilmezlik serisi 13 maça çıktı

Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'deki kaybetmeme serisi 13 maça yükseldi.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.

Sahasında yenilgiyi unuttu

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde bu sezon 13'de 13 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Galatasaray'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu geçen hafta kıran Okan Buruk, seriyi 16 maça çıkardı.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Maç sonu "üçlüsü" Ciro'dan

Karşılaşmanın sonunda galibiyet üçlü tezahüratını Dries Mertens'in minik oğlu Ciro yaptırdı.

Müsabakanın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, taraftarı yanlarında çocuklarıyla selamladı. Bu sırada Mertens'in 2 yaşındaki oğlu Ciro öne çıktı. Taraftarların isteğiyle üçlü tezahüratını Ciro ile Mertens başlattı.

Taraftarlar daha sonra Fernando Muslera ve Davinson Sanchez'in çocuklarını da tribüne çağırdı.