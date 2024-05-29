Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda 13. olarak tarihinin en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı ekip, sonrasında gerçekleştirilen yeniden yapılanmayla iki sezon üst üste şampiyonluğa ulaştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde mutlu sona ulaşılan 2022-2023 sezonunda kadroda yer alan oyuncular, bu sezonki şampiyonlukta da başrolü oynadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, sezon başında şampiyon kadroya Kerem Demirbay, Davinson Sanchez, Wilfried Zaha, Tete, Hakim Ziyech, Angelino, Tanguy Ndombele, Halil Dervişoğlu, Cedric Bakambu, Günay Güvenç'i dahil etti. Galatasaray, ara transferde ise Derrick Köhn, Carlos Vinicius ve Serge Aurier'i aldı.

Geçen sezon şampiyonluk kupasını kaldıran takıma dahil edilen söz konusu 13 futbolcudan sadece Kerem Demirbay istikrarlı forma şansı buldu. Galatasaray'da en fazla süre alan 10 futbolcunun 9'u geçen sezondan devam edenlerden oluştu.

En istikrarlısı Muslera

Galatasaray'da sezonun en fazla süre alan futbolcusu kaleci Fernando Muslera oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 2011'den bu yana vazgeçilmezi olan efsane kaleci, bu sezon da 37 müsabakada forma giydi. Sarı kart cezası nedeniyle bir maçı kaçıran Muslera, bir müsabakada ise sakatlığı sebebiyle 60. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Toplamda 3 bin 300 dakika sahada kalan Muslera, açık ara takımın en fazla süre bulan oyuncusu olarak dikkati çekti.

Muslera'yı maç sayısı bakımından milli yıldızlar Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu izledi. İki futbolcu da birer maçı sarı kart cezası nedeniyle kaçırırken 37'şer maçta formalarını terleterek istikrarlarıyla göz doldurdu. Takımın jokeri olan Barış Alper 2 bin 544, kaptan Kerem ise 2 bin 481 dakika sahada kaldı.

Dakika bakımından incelendiğinde ise Muslera'yı 35 müsabakada 2 bin 994 dakika süre alan vatandaşı Lucas Torreira ile 34 karşılaşmada 2 bin 855 dakika top koşturan Arjantinli yıldız Mauro Icardi izledi.

En golcüsü Icardi

Galatasaray takımının en skorer futbolcusu sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi.

Arjantinli yıldız, Süper Lig'de kaydettiği 25 golle sezonun en fazla ağları sarsan oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Icardi'yi 12 golle Kerem Aktürkoğlu, dokuzar golle Dries Mertens ve Wilfried Zaha takip etti.

Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz ve Hakim Ziyech altışar, Abdülkerim Bardakcı 4, Victor Nelsson, Davinson Sanchez ve Berkan Kutlu ikişer, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Sacha Boey, Cedric Bakambu, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius ise birer gol kaydetti.

Zaha ve Ziyech'ten 15 gol katkısı

Galatasaray'da süre bakımından bekleneni veremeyen yeni transferler Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech, buldukları kısa zamanda ciddi skor katkısı yaptı.

Oynadığı 30 lig maçının sadece 13'ünde ilk 11'de yer alan Zaha, 9 kez fileleri havalandırarak takımın en golcüleri arasına girdi. Ligdeki 18 müsabakada 1000 dakika barajını güçlükle aşan Ziyech de 6 kez fileleri havalandırdı.

Ayrıca yeni transferlerden 1 golü bulunan Carlos Vinicius da 4-3 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında son dakikadaki galibiyet golünü atarak şampiyonlukta etkili oldu.

Tete, Angelino ve Ndombele hayal kırıklığı

Sarı-kırmızılı ekibin yıldız transferleri Tete, Angelino ve Tanguy Ndombele, beklentilerin çok uzağında kaldı.

Avrupa futbolunun yakından tanıdığı Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, 33 lig müsabakasında toplamda 1082 dakika süre buldu. Yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla skor katkısı veremeyerek teknik ekip ve taraftarlarda hayal kırıklığına neden oldu.

Performansıyla bir dönem İspanya Milli Takımı'na kadar yükseken sol bek Angelino da beklentileri veremeyen oyuncular arasında yer aldı. Sezon başında Leipzig'den kiralanan Angelino'nun performansı yeterli bulunmadı ve devre arasında yollar ayrıldı.

Tottenham'ın 2019'da 62 milyon avro bonservis bedeli ödediği Fransız orta saha oyuncusu Ndombele de takıma katkı veremedi. Kondisyonu ve performansı eleştirilen 27 yaşındaki futbolcu, 19 lig müsabakasında 454 dakika süre bulabildi.

Performansı beğenilmeyen yeni transferler Cedric Bakambu ciddi bir bonservis geliri sağlanarak gönderilirken Halil Dervişoğlu, Atakaş Hatayspor'a kiralandı. Ara transferde alınan Serge Aurier uzun süren sakatlığı ve uyum sorunu, şampiyonluk yolunda kritik bir gol atmasına rağmen Carlos Vinicius ise performansı nedeniyle beklentileri karşılamakta zorlandı.

En hırçını kaptan Kerem

Sarı-kırmızılı ekibin en hırçın futbolcusu Kerem Aktürkoğlu oldu.

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray forması giyen 32 futbolcu, toplamda 1 kırmızı, 64 sarı kart gördü. Sarı-kırmızılılar, sezonun en centilmeni Trabzonspor ile en az kırmızı kart gören 2 takımından biri oldu. Bordo-mavili ekipten 2 sarı kart fazla alan Galatasaray, en centilmen ünvanını Karadeniz temsilcisine kaptırdı.

Galatasaray'da süre alan futbolcular arasında tek kırmızı kartı kaptan Kerem Aktürkoğlu gördü. Milli yıldız, ayrıca yediği 3 sarı kartla takımın en hırçını olarak dikkati çekti. Kerem'i 8 sarı kartla Barış Alper Yılmaz ve 7 sarı kartla Lucas Torreira takip etti.