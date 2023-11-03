Trendyol Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Galatasaray-Kasımpaşa müsabakası sarı kırmızılı ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarı

10. dakikada ilk tehlike Kasımpaşa kalesinde yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında sol kanatta topla buluşan Zaha, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

14. dakikada kaleci Gianniotis'in uzun gönderdiği top orta sahada Fall'da kaldı. Kaleye hareketlenen bu futbolcu, ceza yayı üzerinde 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ancak kaleci Muslera bu pozisyonda gole izin vermedi.

28. dakikada soldan ceza sahasına giren Zaha'nın yerden ortasında boşta kalan topu Icardi tamamladı. Defanstan dönen top Kerem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak az farkla üstten kornere gitti.

31. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Fall'ın pasında soldan ceza sahasına giren Ben Ouannes son çizgiye inip kale sahasının önüne kesti. Bu noktaya hareketlenen Ngoy'un yerden vuruşundu Muslera uzanarak topu kontrol etti.

33. dakikada Galatasaray öne geçti. Kasımpaşa yarı sahasında Gomis'ten topu kapan Zaha, ceza sahası dışından çok sert bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelere gönderdi: 1-0.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kaan Ayhan, yerden ortasında meşin yuvarlağı Icardi'yle buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahası önü sağ çaprazından sert şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

46. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Ngoy, ceza sahasına girip Nelsson'dan sıyrıldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

51. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech'in kale sahasına yerden gönderdiği pasta Icardi topukla arkaya bıraktı. Bu noktada Kasımpaşa savunma topu uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak ceza sahası içi sol çaprazındaki Zaha'da kaldı. Bu futbolcu yerden bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-0.

54. dakikada Kasımpaşa farkı 1'e indirdi. Soldan kazanılan korner atışında Aytaç Kara'nın kale sahasına gönderdiği ortaya ön direkte iyi yükselen Omeruo kafayı vurdu. Meşin yuvarlak Muslera'nın sağından ağlara gitti: 2-1.

68. dakikada soldan kazanılan kornerde topun başına tekrar Aytaç Kara geçti. Bu futbolcunun bu kez arka direğe ortasında yükselen Omeruo, kafayla ön direğe gönderdi. Sadık Çiftpınar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

79. dakikada orta sahada topla buluşan Ngoy, savunmanın arkasına sarkan Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

Galatasaray karşılaşmayı 2-1 kazandı.