Sarı-kırmızılı takımın ligde geçen hafta Çaykur Rizespor'u 1-0 yendiği maçta görev alan oyunculardan Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens yedeğe çekildi. Kasımpaşa karşılaşmasında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Kaan Ayhan ve Hakim Ziyech forma giydi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Lucas Toreirra, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde ise Angelino, Kerem Demirbay ve Dries Mertens'in yanı sıra Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu oturdu.

Nelsson 9, Ziyech 7 maç sonra ilk 11'de

Galatasaray'da savunma oyuncusu Victor Nelsson 9, orta sahada görev alan Hakim Ziyech ise 7 maç aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Danimarkalı futbolcu Nelsson, son olarak ligin 4. haftasındaki Yılport Samsunspor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Teknik direktör Okan Buruk, sonraki 6 lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Nelsson'u ilk 11'de tercih etmedi.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech ise son olarak ligin 5. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de forma giydi. Ziyech, sakatlık ve kadro tercihi nedenleriyle sonraki 5 lig ve 2 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11'de görev yapmadı.

Abdülkerim Bardakcı sol bekte

Galatasaray'da stoper Abdülkerim Bardakcı, Kasımpaşa maçında sol bekte görevlendirildi.

Sol bekler Angelino ve Kazımcan Karataş'ı yedek bırakan teknik direktör Okan Buruk, bu bölgede Abdülkerim Bardakcı'ya formayı verdi.

Bu sezon Abdülkerim Bardakcı'yı zaman zaman maç içlerinde sol beke kaydıran Okan Buruk, 29 yaşındaki futbolcuyu ilk kez bir müsabakada bu bölgede başlattı.

Ndombele kadroda yok

Galatasaray'da Tanguy Ndombele sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Okan Buruk, maçtan önce yaptığı açıklamada Ndombele'nin yakın zamanda takıma katılacağını bildirdi.

İsrail'e tepki, Filistin'e destek

Galatasaraylı taraftarlar maçtan önce yaptıkları tezahüratlarla İsrail'e tepki gösterirken, Filistin'e destek verdi.

"Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük." şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, tribünlerde üzerinde İngilizce "İnsanlık Gazze'de vicdanını yitirdi", "Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır", "Özgür Filistin", "Bırakın Gazze'de bebekler yaşasın" yazılarının bulunduğu pankartlar açtı.