RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve IFS Türkiye CEO'su Ergin Öztürk katıldı.

Ergin Öztürk, törendeki konuşmasında, işlerinin teknoloji olduğunu ve 60 ülkede faaliyet gösterdiklerinin altını çizdi.

Galatasaray'ın Türkiye'nin en önde gelen markalarından biri olduğunu vurgulayan Öztürk, "Galatasaray ülkemizde çok önemli bir marka ve biz bunu yurt dışındaki ortaklarımıza söylediğimizde çok etkilendiler. Galatasaray, global anlamda çok bilinen bir marka. Kendi alanımızda lider bir markayız. İki taraf güçlerini birleştirdiğinde ortaya bir fayda çıkmasına olan inancımız büyük." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın Galatasaray Sportif AŞ ile imzalandığını da sözlerine ekleyen Öztürk, şunları söyledi:

"Galatasaray Sportif AŞ'nin dijital dönüşümünü yapacağız. Son derece kompleks operasyonları olan ticari bir işletmeyle imzalıyoruz. IFS'in sağlayacağı fayda bu noktada devreye giriyor. Yapay zeka desteğiyle, global alanda gerçekleştirdiğimiz projelerden edindiğimiz bilgilerin hepsini buraya aktaracağız. Ekibimizde fanatik Galatasaraylı arkadaşlarımız var. Dijital dönüşüm konusunda güzel bir çalışmaya imza atacağımızı düşünüyoruz."

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de sportif başarıların yanı sıra iş süreçlerinde başarılı olmanın da çok önemli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kulübümüz sadece sahip olduğu şanlı geçmişiyle değil, geçmişten bugüne kadar ortaya koyduğu vizyonla ilkleri başarmıştır, başarmaya da devam edecektir. IFS dünyanın en önemli iş planlama markalarından birisi. Bu anlaşma, yaratacağı fayda açısından milyonlarca dolar değerinde. Kulübümüzün attığı bu adımın, bizi daha büyük başarılara taşıyacağına eminim."

Açıklamaların ardından forma takdimi ve fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.