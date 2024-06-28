Anlaşma kapsamında PUMA; futbolda erkek ve kadın takımlarının yanı sıra altyapı ekiplerinin sponsorluğunu üstlenecek.

İmza töreni RAMS Park basın toplantı odasında, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, PUMA markasının tasarımdan üretime kadar Galatasaray'ın futbol takımlarına destek vereceğini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin gelecek sezon da şampiyonlukta iddialı olacağını vurgulayan Özbek, "Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması için tasarımlara başladıklarını düşünüyorum. Bu tasarımları görmek için şimdiden sabırsızlanıyorum." şeklinde konuştu.

Milli takımda üst düzey performans gösteren oyuncularından Barış Alper Yılmaz hakkındaki soruya Özbek, "Barış Alper Yılmaz, bizim değerli bir oyuncumuz. Şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Takımın iskeletini aynı tutma düşüncesindeyiz. Henüz ciddi bir teklif de gelmiş değil." ifadelerini kullandı.

PUMA Ortadoğu Genel Müdürü Taner Seyis ise "Ürünlerimizin en iyi kulüpler tarafından sergilenmesini istiyoruz." dedi.

PUMA'nın, Türkiye'de basketbol ve voleybol federasyonlarına da katkı verdiğini belirten Seyis, Hatayspor'u desteklemeye devam edeceklerini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal forma sponsoru olduklarını söyledi.

Seyis, formaların Türkiye'de üretildiği için tedarikte sorun yaşanmayacağını ve tasarım konusunda da formaların çok beğenileceğini ifade etti.

Sarı-kırmızılı takım için 4 farklı forma üretileceğini belirten Seyis, "Kaçak ve sahte forma sorunu sadece Türkiye'deki bir sorun değil, dünyanın her yerinde benzer durumlar var. Pro, replika ve taraftar forması olarak 3 farklı fiyatla forma satışı yapacağız. Pro forma 6 bin lira, replika forma 3 bin lira ve taraftar forması 3 bin liranın altında olacak. Bu şekilde de 3 fiyat düzeyi ile kaçak forma satışının önüne geçmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.