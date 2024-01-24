İstanbul

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 32, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabette Galatasaray'ın toplam 105 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, Süper Lig'de ev sahibi olduğu maçlarda İstanbulspor'a sadece bir kez yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u konuk ettiği maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 58 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.