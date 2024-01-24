İstanbul

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda Galatasaray'ın rakibine karşı açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 32, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

İlk yarı sonucu: Pendikspor 2 - Kasımpaşa 2 İlk yarı sonucu: Pendikspor 2 - Kasımpaşa 2

Rekabette Galatasaray'ın toplam 105 golüne, İstanbulspor 41 golle yanıt verebildi.

Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçlar

Galatasaray, Süper Lig'de ev sahibi olduğu maçlarda İstanbulspor'a sadece bir kez yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbulspor'u konuk ettiği maçlarda 17 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 58 kez ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 21 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, İstanbulspor karşısında ligde en farklı galibiyetini 1962-1963 sezonunda ev sahibi olduğu maçta 6-0'lık sonuçla aldı.

İstanbulspor ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, 1970-1971 sezonunda evinde oynadığı maçta 3-0'lık skorla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 2000-2001 sezonunda oynandı. İstanbulspor'un sahasında oynanan maçı, Galatasaray 5-3 kazandı. Toplam 8 gol, rekabetteki 46 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA