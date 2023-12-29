Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı bugün saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacaktı.
Kulüplerin Atatürk tişörtleriyle maça çıkmasına onay vermeyen Suudi yetkillier nedeniyle takımlar sahaya çıkmama kararı aldı.
Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi.
An itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç toplantı halinde.
Süper Kupa maçıyla ilgili TFF tarafından yapılacak resmi açıklama bekleniyor.