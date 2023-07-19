Istanbul

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Öztürk, ilk hafta Kayserispor deplasmanına çıkacaklarını hatırlatarak "19 takımın 19'uyla oynayacağız. Bundan önce oynadık, herkesi yendik, şampiyon olduk. Bundan sonra da niyetimiz herkesi yenip şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarının transferini beklediği Arjantinli golcü Mauro Icardi konusundaki soruyu da yanıtlayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Icardi kiralıktı ve şampiyonluğa büyük katkı sağladı. Başkanımız, hocamız, bu işin mimarı Erden Timur önemli bir şekilde çalışıyor. Icardi gelmek istiyor ama öncelik kıymetli eşinin sağlığı. Biz futbolcunun Galatasaray'a yapacağı katkıdan çok eşinin sağlığına kavuşmasını bekliyoruz. İnşallah sağlığına kavuşur ve biz sonra futbol konuşuruz."

Son olarak Trendyol'un lige sponsor olmasıyla ilgili konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Trendyol'un lige sponsor olması çok kıymetli. Yıllarca Spor Toto sponsorluğunda gitti. Ama eminim Spor Toto desteğini sürdürecektir. Trendyol'u büyük bir takdirle karşılıyoruz ama Spor Toto'nun katkılarının da artarak gelmesini bekliyoruz. Bu kulüpler ekonomilerini çevirecekler ki, Spor Toto da faaliyetine devam edebilsin. Bu nedenle Trendyol'un sponsorluğu muazzam. Mehmet Büyükekşi başkana ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'e tebrikler."

AA