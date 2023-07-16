Graz

Sarı-kırmızılı takım, Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda yapılan müsabakaya, ilk iki hazırlık maçında fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı.

Galatasaray, maça Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Leo Dubois, Olimpiu Morutan, Kaan Ayhan, Özgür Baran Aksaka, Emre Kılınç, Nicolo Zaniolo ve Dries Mertens 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci yarıda Berk Balaban, Hamza Akman, Caner Doğan, Angelino, Efe Akman, Mathias Ross ve Baran Demiroğlu oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 3. dakikada Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında baskılı bir mücadele ortaya koymasına rağmen son atışları iyi yapamayan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarının başında Csakvar'ın geliştirdiği ani atakta Nandor Tamas, 51. topu filelere göndererek durumu 1-1 yaptı. Etkili performansını sürdüren sarı-kırmızılı takım, rakibine kısa sürede üç golle karşılık verdi.

Galatasaray, 54. dakikada Kaan Ayhan, 57 ve 60. dakikalarda Zaniolo'nun kaydettiği gollerle 4-1 öne geçti. Csakvar, 78. dakikada Andras Simon'un golüyle farkı 2'ye indirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Öte yandan maçın ilk yarısında Zaniolo ile Csakvarlı futbolcu Daniel Karacs arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hazırlık maçındaki ikinci galibiyet

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ikinci galibiyetini elde etti.

Kamptaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci hazırlık maçında ise Avusturya temsilcisi Austria Wien ile 1-1 berabere kalmıştı.

Angelino ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

İspanyol futbolcu, Ckasvar ile oynanan maçın 62. dakikasında Metehan Baltacı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu arada sarı-kırmızılı takımda tecrübeli oyuncular Fernando Muslera, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu,Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Sergio Oliveira, Sacha Boey ile Kazımcan Karataş, Batuhan Şen ve Yusuf Demir maçın kadrosunda yer almadı.

AA