Her iki kulübün başkanları Ali Koç ile Dursun Özbek, daha önce defalarca tanık oldukları derbi heyecanını 19 Mayıs Pazar günü bir kez daha yaşayacak.

Süper Lig'de son 2 haftaya girilirken, 99 puanlı Galatasaray, 6 puan gerisinde bulunan takipçisi Fenerbahçe ile kritik maçta karşılaşacak.

Fenerbahçe, Ali Koç'un başkanlığında Galatasaray'a karşı 2 kez kazandı

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübünün başkanlık koltuğuna 3 Haziran 2018 tarihinde oturdu. Sarı-lacivertli kulüp, Koç'un başkanlığında Galatasaray'a karşı 11 derbi maça çıktı.

Fenerbahçe bu derbi maçlarda 2 galibiyet elde ederken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray ise 4 mücadeleden galip ayrıldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 8 gol atarken, Galatasaray 14 gol attı.

Sarı-lacivertli kulüp, Ali Koç'un başkanlık döneminde ise toplamda 23 derbi maçta boy gösterdi.

Fenerbahçe bu periyotta Beşiktaş'a karşı 12 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Ali Koç yönetimindeki Fenerbahçe, 23 derbi maçta 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle sahadan ayrıldı.



Özbek'in ikinci döneminde Galatasaray 1 kez derbi kaybetti

Galatasaray'ın başkanlık koltuğuna ilk olarak 23 Mayıs 2015 tarihinde oturan ve 23 Ocak 2018'e kadar görev yapan Özbek, sarı-lacivertli kulübe karşı ilk döneminde ligde 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 maç heyecanı yaşadı.

Galatasaray bu dönemdeki lig maçlarının 3'ünde berabere kalıp, 2'sini kaybetti. Sarı-kırmızılılar, 26 Mayıs 2016'da oynanan Türkiye Kupası finalini ise Podolski'nin golüyle 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Dursun Özbek, Galatasaray başkanı olarak toplamda 20 derbi gördü.

Sarı-kırmızılı takım, bu dönemde Beşiktaş'a karşı oynadığı 11 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken 5 karşılaşmadan ise yenilgiyle ayrıldı.

Bu periyotta Fenerbahçe'yle oynanan 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibine 8 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, toplamda çıktığı 20 derbi maçta 7 galibiyet ve 6 beraberlik alırken 7 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray Kulübünün başkanlık koltuğuna oturduğu ilk döneminde ligde yalnızca 1 derbi galibiyeti yaşayan Özbek, ikinci döneminde ise sadece 1 mağlubiyet gördü.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi her iki maçta da yenen Galatasaray, Beşiktaş'a karşı evinde 2-1 kazanıp deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon ise sahasında 2-1 yendiği Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup etti, Fenerbahçe ile Kadıköy'de golsüz berabere kaldı.

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, Ali Koç'un başkanlığında Fenerbahçe'ye karşı ilk derbi maçına ise geçen sezon çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 11 Haziran 2022'de olağanüstü seçimli genel kurulda yeniden başkan seçilen Özbek yönetiminde Galatasaray, geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan her iki maçta da rakibini 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti.