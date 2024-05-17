İstanbul

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi, gol krallığı yarışında 23 golle ilk sıradaki Mauro Icardi ve 20 golle ardından gelen Dzeko'nun mücadelesine sahne olacak.

Fenerbahçe'nin şampiyon olabilmesi için, son 2 maçında Galatasaray ve İstanbulspor'u yenmesi, sarı-kırmızılı rakibinin de son hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekiyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 99 puan toplayan Galatasaray ile 93 puanı bulunan Fenerbahçe'nin mücadelesi aynı zamanda takımların golcüleri Mauro Icardi ve Edin Dzeko'nun da mücadelesine sahne olacak.

Ligin en skorer isimleri olan iki futbolcudan Icardi 23 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, 20 golü bulunan Dzeko ise ikinci sırada.

Icardi ligde 32 gole etki etti

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu Mauro Icardi de Süper Lig'de bu sezon sahaya çıktığı 32 karşılaşmada 23 kez ağları havalandırırken 9 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

Ligin son bölümünde performansını üst seviyeye çıkaran Icardi, son 8 lig maçının 7'sinde gol sevinci yaşadı.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor, Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve EMS Yapı Sivasspor maçlarını boş geçmeyen Arjantinli futbolcu, son oynanan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol atamadı.

31 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla ligde toplamda 32 gole etki etti.

Mauro Icardi, 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanan ancak Fenerbahçe'nin 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkıp 2. dakikada maçtan çekildiği TFF Süper Kupa müsabakasında da derbi tarihine geçti. Maçın 50. saniyesinde Fenerbahçe filelerini havalandıran Arjantinli futbolcu, ezeli rekabetteki en erken golü atan oyuncu olmayı başardı.

Dzeko 20 golle krallık yarışında ikinci sırada

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna dahil ettiği Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, Süper Lig'de forma giydiği 34 maçta 20 kez ağları havalandırırken 5 de asist yaptı.

Bu sezon 2 kez "hat-trick" yapmayı başaran Dzeko, ligin ikinci yarısında düşüşe geçti.

Sezonun ilk yarısında oynanan 19 lig karşılaşmasında 16 gol atmayı başaran tecrübeli futbolcu, ikinci yarıda ise yalnızca 4 kez gol sevinci yaşadı.

Edin Dzeko, sezonun ikinci yarısında Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük maçlarında gol atma başarısı gösterdi.

Yıldız oyuncu, ligde son oynanan Mondihome Kayserispor mücadelesinde ise forma giymedi.

Galatasaray'ın diğer golcüleri Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Zaha

Süper Lig'de attığı 89 golle Fenerbahçe'den sonra en skorer takım olan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ardından en fazla golü Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens ve Wilfried Zaha attı.

Kerem Aktürkoğlu ligin geride kalan bölümünde 12 kez gol atma başarısı gösterirken Dries Mertens ve Wilfried Zaha da 9'ar golle takımın skorer isimleri oldu.

Ligin ilk yarısında gol sevinci yaşayamayan Barış Alper Yılmaz, ikinci yarıda forma giydiği maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken Hakim Ziyech de forma giydiği 17 lig maçında 6 gol kaydetti. Faslı futbolcu, bu gollerin 4'ünü son 5 maçta atmayı başardı.

Fenerbahçe'nin formda ismi Michy Batshuayi

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, sezonun ikinci yarısında attığı gollerle sarı-lacivertli ekibi şampiyonluk yarışında tutan isimlerden oldu.

Ligde oynanan ilk 15 maçta gol atma başarısı gösteremeyen Batshuayi, Mondihome Kayserispor deplasmanında alınan 4-3'lük galibiyette "hat-trick" yaparak takımına 3 puanı getirdi.

26 lig maçında toplam 688 dakika forma giyen Batshuayi, 12 kez gol sevinci yaşarken sahada olduğu her 57 dakikada bir kez gol atma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de kariyerinin en golcü sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci ligde 12 gol sevinci yaşarken, Cengiz Ünder, Tadic ve Szymanski de ligde attıkları 9'ar golle, takımın bu anlamda en golcü isimleri arasında yer aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, en çok golü maçların son bölümünde kaydetti

Ligde 36 maçta 89 kez fileleri havalandırmayı başaran Galatasaray, en çok golü karşılaşmaların son 15 dakikalık bölümünde kaydetti. 76 ile 90. dakikalar arasında 22 kez gol sevinci yaşayan sarı-kırmızılı takım, 16 ile 30. dakikalar arasında ise 9 golle en verimsiz dönemine imza attı.

Sezonun ilk yarısında son 15 dakikalık periyotta 7 gol bulan Galatasaray, ikinci yarıda ise bu bölümde 15 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray gibi Fenerbahçe de en çok gol attığı bölümü karşılaşmaların son 15 dakikalık zaman diliminde elde etti.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligde kaydettiği 92 golün 21'ini son bölümlerde filelere yollamayı başardı. Sarı-lacivertli ekip ligin ilk yarısında son 15 dakikalık bölümde 10 gol bulurken, ikinci yarıda bu periyota 11 kez tabelayı değiştirdi.

Fenerbahçe'nin de ezeli rakibi gibi maçlardaki en verimsiz olduğu zaman dilimi 16 ile 30. dakikalar arası oldu. Sarı-lacivertli ekip, bu bölümde Galatasaray gibi 9 kez gol atmayı başardı.

Her iki takım da maçların son bölümünü iyi oynuyor

Lider Galatasaray, maçların son 15 dakikalık periyodunda attığı 22 golle en verimli dönemini geçirirken, ilk yarıların sonlarında da gol anlamında iyi bir istatistik ortaya koydu.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaların 31 ile 45. dakikalarını kapsayan bölümde 19 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray maçların 1 ile 15. dakikaları arasında 12 gol, 46 ile 60. dakikaları arasında 10 gol, 61 ile 75. dakikalar arasındaki bölümde ise 17 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe de Galatasaray'a benzer bir istatistik ortaya koydu.

En çok golü 76 ile 90. dakikalar arasında kaydeden sarı-lacivertli ekip, ilk yarıların son 15 dakikalık bölümünde de 20 kez fileleri havalandırdı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, 1 ile 15. dakikalar arasında 13 gol, 46 ile 60. dakikalar arasında 15 gol, 61 ile 75. dakikalar arasında ise 14 gol sevinci yaşamayı başardı.

Galatasaray, ilk 15 dakikada sadece 1 gol yedi

Ligde geride kalan 36 maçta kalesinde 24 gol görerek ligin en az gol yiyen ekibi olan Galatasaray, maçların ilk 15 dakikalık bölümlerinde ise rakip forvetlere yalnızca 1 kez gol izni verdi.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor deplasmanında 14. dakikada Rivas'ın golüyle 1-0 geriye düşerken, karşılaşmayı da 2-1 mağlup tamamlamıştı.

Okan Buruk'un öğrencileri, maçların ilk 15 dakikalık bölümünde gol yediği tek maçtan puansız ayrılırken, bu sezonki tek yenilgisini de bu maçta yaşadı.

Galatasaray'ın en çok gol yediği bölüm ise ikinci yarıların başları oldu.

Maçların 46 ile 60. dakikalarını kapsayan 15 dakikalık periyotta kalesinde 8 gol gören Galatasaray, bu gollerin 5'ini ligin ilk devresinde, 3'ünü ise ikinci devredeki maçlarda kalesinde gördü.

Sezonun ilk yarısında maçların son 15 dakikalık bölümünde yalnızca 1 gol yiyen Okan Buruk'un ekibi, sezonun ikinci devresinde ise bu bölümde meşin yuvarlağı filelerinden 4 kez çıkardı.

Galatasaray, bu sezon maçların 16 ile 30. dakikaları arasında 2 gol, 31 ile 45. dakikalar arasında 5 gol, 61 ile 75. dakikalar arasında da 3 gol yedi.

Fenerbahçe deplasman maçlarında ilk bölümde kalesini kapatıyor

Ligde 36 maçta rakip forvetlere 31 kez gol izni veren Fenerbahçe, karşılaşmaların ilk 15 dakikalık bölümünde kalesinde 3 gol gördü.

Sarı-lacivertli ekibin en az gol yediği bu periyotta rakipler bu golleri, Fenerbahçe'nin ev sahibi olduğu maçlarda kaydetti.

Sarı-lacivertli takım 11. haftada sahasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olurken, 10. dakikada geriye düşmüştü. Ligin 23. haftasında MKE Ankaragücü önünde 13. dakikada sahasında 1-0 yenik duruma düşen İsmail Kartal'ın ekibi, 90 dakika sonunda 2-1 kazanarak 3 puana uzanmıştı. 25. haftada iç sahada Corendon Alanyaspor karşısında 12. dakikada 1-0 mağlup duruma düşen sarı-lacivertli takım, bu maçtan da 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Sahasında oynadığı 3 maçta ilk 15 dakikalık bölümde kalesinde gol gören Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda ise bu periyotlarda rakiplerine gol şansı vermedi.

Sarı-lacivertlilerin kalesinde en çok gol gördüğü dakikalar ise ikinci yarıların ilk bölümü oldu. Fenerbahçe ligde yediği 31 golün 7'sini karşılaşmaların 46 ile 60. dakikaları arasında kalesinde gördü.

İsmail Kartal'ın ekibinin yediği gollerin dağılımına bakıldığında, maçların 16 ile 30. dakikaları arasında 4 gol, 31 ile 45. dakikalar arasında 6 gol, 61 ile 75. dakikalar arasında 5 gol, 76 ile 90. dakikalar arasında ise 6 gol yediği görüldü.

Derbinin kaderi kalecilerin ellerinde

Ligin 37. haftasında 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'taki derbide, sezon başından bu yana şampiyonluk yarışındaki iki takım karşılaşacak.

Muslera, bu sezon ligde 35 müsabakada kaleyi korudu

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı.

Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı 36 maçın 35'inde görev alan Muslera, kalesinde 24 gol gördü. Uruguaylı kaleci, süre aldığı müsabakaların 17'sinde kalesini gole kapattı.

Muslera'nın sakatlanarak çıktığı 11. haftadaki Kasımpaşa maçının son 30 dakikası ile cezalı olduğu 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasında kaleyi Günay Güvenç korudu.

Kasımpaşa müsabakasının son 30 dakikası ve 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasında kaleyi koruyan Günay, rakiplerine gol izni vermedi.

Muslera'nın derbi deneyimi yüksek

Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 56 derbide görev aldı.

Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 25 galibiyet, 16 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 51 golüne engel olamayan Muslera, 24 derbide gol yememeyi başardı.

Muslera, daha önce 25'i Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 4'ü de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 30 karşılaşmada 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-lacivertli takımla yapılan 30 müsabakada kalesinde 24 gol gören Muslera, 14 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.

Livakovic, 32 lig maçına çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, sarı-lacivertli formayı ligde 32 kez terletti.

Fenerbahçe, 28 yaşındaki file bekçisinin görev yaptığı müsabakalarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Hırvat kaleci, görev yaptığı 32 maçın 13'ünde kalesini gole kapatırken, 19 karşılaşmada ise toplamda 28 gol yedi.

Türkiye'deki ilk sezonunu geçiren Livakovic, Fenerbahçe formasıyla ikinci kez Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak.

Hırvat file bekçisi, ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakada kalesini gole kapatmıştı.

Galatasaray iç, Fenerbahçe dış sahada etkili

RAMS Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, bu sezon iç sahada ortaya koyduğu başarılı futbol ve sonuçlarla taraftarını sevindirdi. Genç teknik adam Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, bu sezon da taraftarı önünde çok zor bir istatistiği elde etti.

Sezona teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe ise özellikle deplasmanda gösterdiği performansla büyük beğeni topladı.

Galatasaray evinde kaybetmiyor

Galatasaray, bu sezon taraftarı önünde ligde oynadığı tüm maçları kazandı.

Sezon boyunca ev sahibi olduğu maçlarda çok baskılı bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılılar, ligde 18 karşılaşmaya RAMS Park'ta çıkarken bu müsabakalarda 54 puan toplamayı bildi.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 51 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise sadece 14 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar evinde daha golcü

Galatasaray, bu sezon ligde iç sahada attığı gollerle dikkati çekti.

Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı 18 lig maçında ikişer kez 6, üçer kez 4 ve 3, sekiz kez de 2 gol atmayı başardı.

Okan Buruk'un öğrencileri, iki kez de sahadan 1-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

Galatasaray, deplasmanda 38 gol atarken, evinde 51 kez bu sevinci yaşadı.

Fenerbahçe deplasmanda farklı

Bu sezon taraftarı önünde istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe ise deplasmanlarda beklentiyi karşılamayı bildi.

Sarı-lacivertliler, ligde dış sahada şu ana dek 18 müsabakaya çıktı.

Bu karşılaşmaları 15'ini kazanan Fenerbahçe, 3'ünde ise beraberlik yaşarken hiç yenilmedi.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, rakip fileleri 39 kez havalandırırken, kalesinde ise sadece 11 gol gördü.

Derbinin golleri yabancılardan

İki takım arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbide Galatasaray 19 kez ağları havalandırdı, Fenerbahçe ise rakibine 14 golle karşılık verdi.

Bu müsabakalarda atılan 33 golün 28'ini yabancı oyuncular, 5'ini ise Türk oyuncular kaydetti. Bu dönemde Galatasaray'ın 16, Fenerbahçe'nin de 12 golünü yabancı oyuncular attı. Sarı-kırmızılıların 3, sarı-lacivertlilerin ise 2 golünü yerli oyuncular filelere gönderdi.

Son 10 sezondaki derbiler

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 22 derbinin sonuçları ve gol atan futbolcular şunlar:

Tarih Stat Organizasyon Skor (GS-FB) Goller 25.08.2014 Manisa 19 Mayıs TFF Süper Kupa 0 - 0 - 18.10.2014 Türk Telekom Süper Lig 2-1 Alper Potuk / Sneijder (2) 08.03.2015 Fenerbahçe Süper Lig 0-1 Kuyt 25.10.2015 Fenerbahçe Süper Lig 1 - 1 Diego / Olcan Adın 13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 1-0 Podolski 20.11.2016 Ülker Süper Lig 0-2 Van Persie (2) 23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-1 Josef de Souza 22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 17.03.2018 Ülker Süper Lig 0 - 0 - 02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2 - 2 Valbuena, Jailson / Donk, Linnes 14.04.2019 Ülker Süper Lig 1 - 1 Eljif Elmas / Onyekuru 28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 23.02.2020 Ülker Süper Lig 3-1 Kruse / Donk, Falcao, Onyekuru 27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0 - 0 - 06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0 Mustafa Muhammed 21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2 Mesut Özil, Crespo / Kerem Aktürkoğlu 10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2 Zajc, Serdar Dursun 08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0 Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi 04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0 Nicolo Zaniolo (2) Mauro Icardi 24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0 - 07.04.2023 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa 3-0 (Hükmen) Mauro Icardi

Derbide kartlar havada uçuşuyor

İki takımın 49'u Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 61 randevusunda hakemler toplam 45 kırmızı, 361 sarı kart gösterdi.

Rekabetteki son 61 maçta sarı-lacivertli futbolcular 24, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu süreçte Galatasaray'da Emre Aşık 3, Hasan Şaş ile Younes Belhanda ikişer; Badou Ndiaye, Felipe Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Tomas Ujfalusi, Milan Baros, Abdul Kader Keita, Arda Turan, Cassio Lincoln, Alioum Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Joao Batista ve Bülent Korkmaz ise birer kez kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe'de ise Diego Lugano 3, Volkan Demirel ile Bruno Alves ikişer; Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Roberto Soldado, Luis Nani, Emre Belözoğlu, Raul Meireles, Issiar Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid de Souza, Ariel Ortega, Fabio Luciano, Deniz Türüç, Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Luan Peres ise birer kez kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

Ligde oynanan son derbide 7 sarı kart çıktı

İki takım arasında, ligde sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanan derbide 7 sarı kart çıktı.

Ülker Stadı'nda yapılan ve 0-0 biten müsabakada Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King sarı kart gördü.

Sarı-kırmızılı takımda ise Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gören isimler oldu.

Derbilerin faturası ağır oluyor

İki takım arasında yapılan derbilerden sonra kulüpler, oyuncular ve yöneticiler çeşitli cezalar aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son 14 sezonda iki takım arasında oynanan derbi maçlarda yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kulübe 3 milyon 653 bin 250, sarı-kırmızılı kulübe ise 2 milyon 942 bin lira para cezası verdi.

Fenerbahçe'ye 7 maç seyircisiz oynama

Söz konusu 14 sezonda oynanan derbilerin ardından Fenerbahçe toplam 7, Galatasaray ise 3 maç seyircisiz oynama cezası aldı.

Süper Lig Süper Final'de 12 Mayıs 2012 tarihinde Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan ve 0-0 berabere biten maçın sonunda Galatasaray şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'ye, taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 5 maç seyircisiz oynama ve 28 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Sarı-lacivertliler aynı sezon ligde rakibi ile evinde oynadığı derbi maçtan sonra da 2 maç seyircisiz oynama ve 135 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Galatasaray'a ise 2010-2011, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında sarı-lacivertli takımla sahasında oynadığı lig maçlarından sonra birer maç ceza verildi.

En fazla ceza alan isimler

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde son 14 sezonda sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim 10, yardımcı antrenör Hasan Şaş 8, futbolcu Engin Baytar 11, sarı-lacivertlilerde ise futbolcular Volkan Demirel, Raul Meireles ve Jailson 8'er maçla en fazla ceza alan isimler oldu.

Rekabette özellikle 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından verilen cezalar dikkati çekti. Karşılaşmanın bitiminden sonra yaşanan olaylar nedeniyle PFDK, Galatasaray'dan Fatih Terim'e toplamda 10, Hasan Şaş'a 8, Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5, Garry Rodrigues'e 3, Fenerbahçe'den de Jailson'a 8, Roberto Soldado'ya 6 maç men cezası uyguladı.

Rekabetteki en ağır ceza ise 12 Ağustos 2012 tarihinde Erzurum'da oynanan TFF Süper Kupa maçında, hakemler ve taraftarlara yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ile ihraç sonrası hakeme yönelik saldırısı nedeniyle 11 maçla Galatasaraylı Engin Baytar'a verildi.

Sezonlarına göre alınan cezalar

İki takım arasında geride kalan 14 sezonda oynanan maçların ardından PFDK'nin verdiği cezalar şöyle:

2023-2024 sezonu

Süper Lig ilk yarı (24 Aralık 2023)

Fenerbahçe: 312 bin lira para cezası, Fenerbahçe yöneticileri Can Gebetaş ve Selahattin Baki'ye 200 biner lira para cezası

Galatasaray: 140 bin lira para cezası

TFF Süper Kupa (7 Nisan 2024)

Fenerbahçe: 400 bin lira para cezası, Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci'ye 520 bin lira para cezası ve 60 gün hak mahrumiyeti

Galatasaray: 212 bin lira para cezası

2022-2023 sezonu

Süper Lig ilk yarı (8 Ocak 2023)

Fenerbahçe: 112 bin lira para cezası, futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası.

Galatasaray: 21 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (4 Haziran 2023)

Galatasaray: 468 bin 500 lira para cezası.

Fenerbahçe: 225 bin lira para cezası.

2021-2022 sezonu

Süper Lig ilk yarı (21 Kasım 2021)

Galatasaray: 321 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Burak Elmas'a 30 bin lira para cezası. Başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'e 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin lira para cezası. Teknik direktör Fatih Terim'e 5 maç ve 29 bin 500 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (10 Nisan 2022)

Fenerbahçe: 32 bin lira para cezası.

2020-2021 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (27 Eylül 2020)

Galatasaray: 34 bin 500 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (6 Şubat 2021)

Fenerbahçe: 96 bin lira para cezası. Fenerbahçe Futbol A Takımı İdari Koordinatörü Selçuk Şahin'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezası.

2019-2020 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (28 Eylül 2019)

Galatasaray: 36 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (23 Şubat 2020)

Fenerbahçe: 282 bin 500 lira para cezası. Teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcu Deniz Türüç'e birer maç men ve 13 biner lira para cezası.

Galatasaray: 104 bin 500 lira para cezası.

2018-2019 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (2 Kasım 2018)

Galatasaray: 320 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz'e 105 gün hak mahrumiyeti ve 70 bin lira para cezası. Teknik direktör Fatih Terim'e 10 maç ve 79 bin lira, antrenör Hasan Şaş'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, futbolcu Ryan Donk'a 6 maç ve 15 bin 600 lira, Badou Ndiaye'ye 5 maç ve 13 bin lira, Garry Rodrigues'e 3 maç ve 7 bin 800 lira, Mariano Filho'ya 5 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 12 bin lira para cezası. Futbolcu Jailson'a 8 maç ve 20 bin 800 lira, Roberto Soldado'ya 6 maç ve 15 bin 600 lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (14 Nisan 2019)

Fenerbahçe: 215 bin 500 lira para cezası.

Galatasaray: 45 bin lira para cezası.

2017-2018 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (22 Ekim 2017)

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 90 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2018)

Fenerbahçe: 400 bin lira para cezası.

Galatasaray: 60 bin lira para cezası.

2016-2017 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (20 Kasım 2016)

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Galatasaray: 29 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (23 Nisan 2017)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama.

Fenerbahçe: 155 bin lira para cezası.

2015-16 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (25 Ekim 2015)

Fenerbahçe: 30 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (13 Nisan 2016)

Galatasaray: 65 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

Ziraat Türkiye Kupası final maçı (26 Mayıs 2016)

Galatasaray: 161 bin 500 lira para cezası.

Fenerbahçe: 190 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'a 6 ay hak mahrumiyeti ile 100 bin lira para cezası.

2014-2015 sezonu:

TFF Süper Kupa (25 Ağustos 2014 - Manisa)

Fenerbahçe: 120 bin lira para cezası. Kaleci Volkan Demirel'e 3 maç men ve 17 bin 500 lira, yönetici İlhan Ekşioğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin lira para cezası.

Galatasaray: 250 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (18 Ekim 2014)

Galatasaray: 60 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: Futbolcu Bruno Alves'e 2 maç men cezası.

Süper Lig ikinci yarı (8 Mart 2015)

Fenerbahçe: 230 bin lira para cezası.

2013-2014 sezonu:

TFF Süper Kupa (11 Ağustos 2013 - Kayseri)

Galatasaray: 99 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 110 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (10 Kasım 2013)

Fenerbahçe: 150 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (6 Nisan 2014)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama ve 100 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası.

2012-2013 sezonu:

TFF Süper Kupa (12 Ağustos 2012 - Erzurum)

Galatasaray: 75 bin lira para cezası. Futbolcu Engin Baytar'a 11 maç men ve 20 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 15 bin lira para cezası. Teknik direktör Aykut Kocaman'a 10 bin lira para cezası.

Süper Lig ilk yarı (16 Aralık 2012)

Galatasaray: 50 bin lira para cezası.

Fenerbahçe: 60 bin lira para cezası. Futbolcu Meireles'e 4 resmi maç ve 20 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (12 Mayıs 2013)

Fenerbahçe: 170 bin lira para cezası. Kaleci Volkan Demirel'e 5 maç men ve 16 bin 500 lira, futbolcu Meireles 4 maç men 20 bin lira para cezası.

Galatasaray: Futbolcu Sabri Sarıoğlu'na 4 maç men ve 13 bin 500 lira para cezası.

2011-2012 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (7 Aralık 2011)

Galatasaray: 5 bin lira para cezası.

Süper Lig ikinci yarı (17 Mart 2012)

Fenerbahçe: 2 maç seyircisiz ve 135 bin lira para cezası.

Galatasaray: Antrenör Hasan Şaş'a 1 maç men cezası.

Süper Lig Süper Final (22 Nisan 2012)

Galatasaray: 5 bin lira para cezası.

Süper Lig Süper Final (12 Mayıs 2012)

Fenerbahçe: 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 28 bin 750 lira para cezası.

Galatasaray: 10 bin lira para cezası. Kulüp başkanı Ünal Aysal ve yönetici Necati Demirkol'a 21'er gün hak mahrumiyeti ve 15'er bin lira para cezası.

2010-2011 sezonu:

Süper Lig ilk yarı (24 Ekim 2010)

Fenerbahçe: 22 bin 500 lira.

Galatasaray: 20 bin lira.

Süper Lig ikinci yarı (18 Mart 2011)

Galatasaray: 1 maç seyircisiz oynama, Milan Baros 3 maç men.

Fenerbahçe: 15 bin lira.

Öte yandan karşılaşmalarda, bazı tribünlere giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişleri engellenmesi cezası da uygulanmıştı.

Not: TFF Tahkim Kurulu tarafından onanan cezalar esas alınmıştır.