4. dakikada sol kanatta topla buluşan Zaha, karşısına aldığı 2 rakip oyuncudan şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Yıldız futbolcu, pasını ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli oyuncunun çıkardığı şutta kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

8. dakikada Ndombele'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Icardi, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kaldı. Savunmada Fatih Aksoy'un müdahale ettiği top, Ertuğrul Taşkıran'ı geçerek Arjantinli yıldız futbolcunun önünde kaldı. Icardi, altıpas içi sağ çaprazda dar açıdan boş kaleye vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direkten döndü.

37. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Boey'un pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens, meşin yuvarlağı kale önüne gönderdi. Altıpasa hareketlenen Icardi, yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

45. dakikada sarı-kırmızılı takım farkı 2'ye çıkardı. Zaha'nın pasıyla topla buluşan Mertens, sol çaprazda ceza sahası ön çizgisi üzerinde uzak köşeye yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Galatasaray, soyunma odasına 2-0 üstün gitti.

İkinci yarı

50. dakikada kendi yarı alanından aldığı topla soldan bindiren Oğuz Aydın, Kazımcan Karataş'ı geride bırakarak ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Galatasaray üçüncü golü kaydetti. Kazımcan Karataş'ın soldan ceza sahasına ortasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla arka direğe aşırttı. Mertens'in bekletmeden yaptığı düzgün vuruşta top filelerle buluştu: 3-0.

70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 4'e çıkardı. Icardi'nin pasıyla topla buluşan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Zaha, açısını düzelterek penaltı noktasının gerisine kadar geldi. Yıldız oyuncu, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın solundan ağlara gönderdi: 4-0.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Galatasaray, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.