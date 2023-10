RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, EKMAS Group Onursal Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, EKMAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zvezdan Mitrovic, teknik kadro ve oyuncular katıldı.

Dursun Özbek, törende yaptığı konuşmada, anlaşma nedeniyle EKMAS Group'a ve Ekmekçioğlu ailesine teşekkür etti.

Avrupa'da başarılı olmak için sponsor gelirlerinin artmasının çok önemli olduğunun altını çizen Özbek, "Sadece futbolda değil, amatör şubelerde de bu gelirleri artırmamız gerekiyor. EKMAS Group, Türk sporuna yabancı olmayan bir marka. Şimdi Galatasaray EKMAS olarak erkek basketbolda başarıların sürekli hale gelmesi için hep birlikte çalışacağız. Bu sene iyi bir kadro kurduk. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de bu kadronun önemli başarılara imza atacağına inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Anlaşmanın süresiyle ilgili de Özbek, "Galatasaray ile gönül bağı olanlarla anlaşma süresi olmaz. Anlaşma süresinde kağıtta ne yazdığının önemi yok. Galatasaray'a olan bağlılık anlaşmanın süresini gösterecektir. Bu anlaşma pazara kadar değil mezara kadar." değerlendirmesinde bulundu.

Erden Timur: "Önümüzdeki yıllarda basketbolda Avrupa başarısı sindire sindire gelecektir"

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, EKMAS Group'un basketbol sponsorluğunun gündeme gelmesiyle birlikte destek verdiğini vurguladı.

Özgür Ekmekçioğlu'nun Türk sporuna çok katkı verdiğini dile getiren Timur, şunları söyledi:

"Özgür Bey, Altay'ın uzun süre başkanlığını yaptı. Altay, Süper Lig'e çıktığında 32 yaşında başkanlık koltuğundaydı. Bu işlerin ne kadar zor olduğunu bilen birisi. Kendisi en az bizim kadar bu desteğin anlamını biliyor. Basketbolda bu sene güzel bir kadro kuruldu. Başarılı bir sezon geçirip sürdürülebilir olmasını istiyoruz. EKMAS ailesine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Futbolda güzel bir Avrupa başarısı var. İnşallah basketbol tarafında da süreç içerisinde hedefimize ulaşmak istiyoruz. Sürdürülebilir şekilde doğru şeyler yapmak gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda basketbolda Avrupa başarısı sindire sindire gelecektir. Amatör branşların gelirinde ciddi farklılıklar oluşuyor. Bir fon hazırlayacağımızı söylemiştik. Kulübe zarar ettirmeyecek bir model getireceğiz."

Özgür Ekmekçioğlu: "Sadece basketbolda kalmayacağımızı temenni ediyorum"​​​​​​

EKMAS Group Onursal Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, Galatasaray uluslararası arenada ve spor dünyasında gurur veren bir kulüp olduğunu dile getirdi.

Sponsor olarak Galatasaray'ın yanında olmaktan mutluluk duyduklarını açıklayan Rafet Ekmekçioğlu, spora olan desteklerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

EKMAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, sözlerine Galatasaray'ın Manchester United deplasmanında aldığı galibiyete dikkati çekerek başladı. Karşılaşmanın çok keyifli ve heyecanlı olduğunu vurgulayan Özgür Ekmekçioğlu, şunları söyledi:

"Böyle gururlu bir skorla geldikleri için ve ülke puanına katkıda bulunduğu için bütün takıma ve yönetime teşekkür ederim. Bizleri onurlandıran, bizim gibi ülkesini seven bir topluma gurur yaşattınız. EKMAS Group olarak spora uzak değiliz. Ben daha önce spor kulübü başkanlığı da yaptım. Bu işin ne kadar zor olduğunu da biliyorum. Bunun adı sponsorluk ama bence gönül birliği. Hem masanın o tarafında hem de bu tarafında oturmuş birisi olarak bu konuyu çok iyi anlıyorum. Bu iş birliğinden dolayı da gururluyum. Özellikle Erden beyle ayrı bir dostluğumuz var. Bu sürecin sadece bugünle kalmayacağını, bu işbirliğini uzun vadede götürmek istediğimizi, sadece basketbolda kalmayacağımızı da temenni ediyorum."

Altay'da 6 yıllık başkanlık görevi yürüttüğünü hatırlatan Özgür Ekmekçioğlu, şöyle devam etti:

"Altay Spor Kulübünde şerefli bir görev süremiz oldu. Her taraftarın hayali başkan olmaktır. Orada 6 sene görev yapıp 3 şampiyonluk yaşadık. Kulübümüzle ilişkimiz hiçbir zaman bitmeyecektir. Ne zaman ihtiyaç olursa, ne zaman destek gerekirse hazır olacağız. İzmir'deki sosyal sorumluluk projelerimiz, spora desteğimiz, yatırımlarımız devam edecek. Bünyemizde EKMAS Sportif Faaliyetler adında bir şirketimiz var. Menemenspor ve Bergamaspor'u satın almıştık. Menemenspor'u devrettik. Şimdi Galatasaray ile beraber yol yürüyeceğiz. Beraber yapacağımız büyük projeler olacaktır. Sosyal sorumluluk tarafında da aktif olacağımızı düşünüyorum. Tabii ki biz de Galatasaray ailesinin bir parçasıyız. Bizden destek isteyecekleri her an yanlarında olmak isteriz."

Anlaşma süresinin 3 yıl olduğunu belirten Ekmekçioğlu, "Kağıt üzerinde yazanlar bazen anlamsız oluyor. Biz bu işbirliğini uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz. Ben gençliğimde basketbol oynamıştım ve özel bir ilgim var. Kağıt üzerinde 3 yıllık bir anlaşma ama bunu daha uzun yıllar devam ettirmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

